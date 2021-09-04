Havada uçanı tavada yeriz! EDHO 200. bölüm fragmanı: Hasmını nalıncı keseri gibi yontacak

Havada uçanı tavada yeriz! EDHO 200. bölüm fragmanı için seyircilerin büyük heyecanı başlarken yakınlarını kaybeden Hızır'ın hasımlarını tek tek hizaya getireceği tahmin ediliyor. 199. bölümüyle 6. sezon macerasını noktalayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çok yakın bir tarihte 200. bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. 7. sezonda kadroya yeni isimler dahil olurken bazı isimlerin vedası ise yürekleri dağlayacak. Hızır Reis'in hapse girmesi ve Tufan ile ilgili gelecek haber Çakırbeyli ailesini derinden sarsacak. İzleyiciler heyecanla şimdi EDHO 200. bölüm fragmanında yaşanacak yeni gelişmeler odaklandı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz izleyici karşısına çıkmadı.
İLYAS ÖLÜM İLE BURUN BURUNA
Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.
Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı heyecanla bekleniyor.
İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.