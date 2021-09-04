Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.09.2021 15:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2021 15:59
    ABONE OL

    Havada uçanı tavada yeriz! EDHO 200. bölüm fragmanı: Hasmını nalıncı keseri gibi yontacak

    199. bölümüyle seyircisini ekranları başında şoke eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 200. bölüm fragmanı için heyecan arttı. Hızır Reis'in Doğan'ın katili Savaş'ı, İdris aracılığıyla yaptığı bir planla yok etmesi alemde büyük yankı uyandırdı. Savaş'ı öldürdüğü mekanda kameraların kayıtta olması Çakırbeyli ailesini zor durumda bıraktı. Polisler Savaş'ı öldürdüğü ortaya çıkan Hızır Çakırbeyli, Tufan Reis ve İdris'i tutuklayarak cezaevine götürdü. Alpaslan ise düşmanlarını yok etmek için firar ederek sırra kadem bastı. Dizilerin tek tek başlamasının hemen sonrasında EDHO 200. bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Yeni sezonda İlyas'ın ölerek kadrodan ayrılacağı iddiası seyircileri üzdü.

    takvim.com.tr
    EDHO 200. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Havada uçanı tavada yeriz! EDHO 200. bölüm fragmanı için seyircilerin büyük heyecanı başlarken yakınlarını kaybeden Hızır'ın hasımlarını tek tek hizaya getireceği tahmin ediliyor. 199. bölümüyle 6. sezon macerasını noktalayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çok yakın bir tarihte 200. bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. 7. sezonda kadroya yeni isimler dahil olurken bazı isimlerin vedası ise yürekleri dağlayacak. Hızır Reis'in hapse girmesi ve Tufan ile ilgili gelecek haber Çakırbeyli ailesini derinden sarsacak. İzleyiciler heyecanla şimdi EDHO 200. bölüm fragmanında yaşanacak yeni gelişmeler odaklandı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz izleyici karşısına çıkmadı.

    İLYAS ÖLÜM İLE BURUN BURUNA

    Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.

    Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı heyecanla bekleniyor.

    İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

        Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba diziden ayrılıyor.

        TUFAN REİS VEDA EDİYOR

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen ismi Hüseyin Avni Danyal'ın yeni adresi belli oldu. 7 sezon hazırlıklarını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan yeni bir ayrılık haberi daha geldi.

        Bilindiği üzere Hüseyin Avni Danyal Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle katılmıştı. Sezon finali bölümünde ise Savaş'ın ölümünden sorumlu olan Tufan ve Hızır Reis tutuklanmıştı.

            DÜŞMANIYLA YÜZ YÜZE GELECEK

            Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

            Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

            Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yüz yüze eğitim başlıyor! Bakanlık alınan güvenlik önlemlerini açıkladı
            Haberler Magazin Havada uçanı tavada yeriz! EDHO 200. bölüm fragmanı: Hasmını nalıncı keseri gibi yontacak
                SON DAKİKA