Havada uçanı tavada yeriz! EDHO 200. bölüm fragmanı: Hasmını nalıncı keseri gibi yontacak

Havada uçanı tavada yeriz! EDHO 200. bölüm fragmanı için seyircilerin büyük heyecanı başlarken yakınlarını kaybeden Hızır'ın hasımlarını tek tek hizaya getireceği tahmin ediliyor. 199. bölümüyle 6. sezon macerasını noktalayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çok yakın bir tarihte 200. bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. 7. sezonda kadroya yeni isimler dahil olurken bazı isimlerin vedası ise yürekleri dağlayacak. Hızır Reis'in hapse girmesi ve Tufan ile ilgili gelecek haber Çakırbeyli ailesini derinden sarsacak. İzleyiciler heyecanla şimdi EDHO 200. bölüm fragmanında yaşanacak yeni gelişmeler odaklandı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz izleyici karşısına çıkmadı.

İLYAS ÖLÜM İLE BURUN BURUNA

Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.