'Dünyanın en güzel şeylerinden biri' Burcu Özberk hem coştu hem de gösterdi! İlhan Şen'in öve öve bitiremediği Burcu Özberk...
Her paylaşımı ayrı bir olay... Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Burcu Özberk'in set videosu sosyal medyayı salladı. 12 Aralık 1989 tarhinde dünyaya gelen güzel oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu. Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteri ile yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Burcu Özberk tatil pozlarının ardından setten paylaştığı videoyla gündemde.
04.09.2021 13:40
- Son Güncelleme: 04.09.2021 13:49
'DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYLERİNDEN BİRİ'
Öte yandan Özberk'in rol arkadaşı İlhan Şen'in Burcu Özberk hakkındaki sözleri çok konuşuldu.
Yakışıklı oyuncu Burcu Özberk hakkında "Dünyanın en güzel şeylerinden biri. Çok güzel şeylerinden biri" ifadelerini kullandı.