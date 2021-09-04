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Haberler Magazin 'Dünyanın en güzel şeylerinden biri' Burcu Özberk hem coştu hem de gösterdi! İlhan Şen'in öve öve bitiremediği Burcu Özberk...

'Dünyanın en güzel şeylerinden biri' Burcu Özberk hem coştu hem de gösterdi! İlhan Şen'in öve öve bitiremediği Burcu Özberk...

Her paylaşımı ayrı bir olay... Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Burcu Özberk'in set videosu sosyal medyayı salladı. 12 Aralık 1989 tarhinde dünyaya gelen güzel oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu. Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteri ile yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Burcu Özberk tatil pozlarının ardından setten paylaştığı videoyla gündemde.

04.09.2021 13:40 - Son Güncelleme: 04.09.2021 13:49
’Dünyanın en güzel şeylerinden biri’ Burcu Özberk hem coştu hem de gösterdi! İlhan Şen’in öve öve bitiremediği Burcu Özberk...

Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Özberk paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
’Dünyanın en güzel şeylerinden biri’ Burcu Özberk hem coştu hem de gösterdi! İlhan Şen’in öve öve bitiremediği Burcu Özberk...

Tatil paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Burcu Özberk bu kez set videosuyla sosyal medya gündeminde.

’Dünyanın en güzel şeylerinden biri’ Burcu Özberk hem coştu hem de gösterdi! İlhan Şen’in öve öve bitiremediği Burcu Özberk...

Eğlenceli set hallerini paylaşan Burcu Özberk, setteki herkesi tek tek paylaşmayı da ihmal etmedi.

’Dünyanın en güzel şeylerinden biri’ Burcu Özberk hem coştu hem de gösterdi! İlhan Şen’in öve öve bitiremediği Burcu Özberk...

'DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYLERİNDEN BİRİ'

Öte yandan Özberk'in rol arkadaşı İlhan Şen'in Burcu Özberk hakkındaki sözleri çok konuşuldu.

’Dünyanın en güzel şeylerinden biri’ Burcu Özberk hem coştu hem de gösterdi! İlhan Şen’in öve öve bitiremediği Burcu Özberk...

Yakışıklı oyuncu Burcu Özberk hakkında "Dünyanın en güzel şeylerinden biri. Çok güzel şeylerinden biri" ifadelerini kullandı.

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