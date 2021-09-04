Bir Zamanlar Çukurova'da ölen ölene! Vedası bu sözlerle aktarıldı! Hande Soral, Selin Genç derken şimdi de... 4. sezon hazırlıklarını tamamlayan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm tarihi ve dizide yer alacak yeni isimler belli oldu. Bir Zamanlar Çukurova'da iki veda bir de transfer gelişmesi yaşanacak. Hande Soral'ın da veda haberi izleyicileri üzen gelişmelerden olacak. Çukurova'da doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonun ilk bölümlerinde diziye veda eden isimler arasında yer alacak. Ayrıca yeni sezon tanıtımlarında boy gösteren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol projede Hakan Gümüşoğlu karakteriyle fırtınalar estirecek. ATV'nin yeni sezon tanıtımı bugün yayınlandı. Tanıtımda özellikle Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan isimler dikkat çekerken bir veda yaşanacağı iddiası moral bozdu.

YENİ VEDA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın diziye veda edecek.