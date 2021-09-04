Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.09.2021 21:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2021 21:17
    ABONE OL

    Bir Zamanlar Çukurova'da ölen ölene! Vedası bu sözlerle aktarıldı! Hande Soral, Selin Genç derken şimdi de

    Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisi heyecan dolu 4. sezona göz kırptı. 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirecek Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü için geri sayım başladı. 103. bölümüyle ekranlarda olacak dizinin kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü isimler dahil oldu. Yeni sezonun ilk bölümlerinde doktor Ümit karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Soral'ın veda haberi izleyicileri kahredecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş rolüyle çok konuşulan ve son olarak Akıncı dizisinde rol alan Erkan Bektaş Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katıldı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Kerem Alışık'ın diziye veda edeceği iddiası izleyicileri üzdü.

    Bir Zamanlar Çukurova’da yeni veda!

    Bir Zamanlar Çukurova'da ölen ölene! Vedası bu sözlerle aktarıldı! Hande Soral, Selin Genç derken şimdi de... 4. sezon hazırlıklarını tamamlayan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm tarihi ve dizide yer alacak yeni isimler belli oldu. Bir Zamanlar Çukurova'da iki veda bir de transfer gelişmesi yaşanacak. Hande Soral'ın da veda haberi izleyicileri üzen gelişmelerden olacak. Çukurova'da doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonun ilk bölümlerinde diziye veda eden isimler arasında yer alacak. Ayrıca yeni sezon tanıtımlarında boy gösteren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol projede Hakan Gümüşoğlu karakteriyle fırtınalar estirecek. ATV'nin yeni sezon tanıtımı bugün yayınlandı. Tanıtımda özellikle Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan isimler dikkat çekerken bir veda yaşanacağı iddiası moral bozdu.

    YENİ VEDA

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın diziye veda edecek.

    9 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

    Reyting rekortmeni "Bir Zamanlar Çukurova" 4. sezona 9 Eylül'de başlıyor. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı.

    HAKAN GÜMÜŞOĞLU DÖNEMİ BAŞLIYOR

    İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu Beyrut sahneleriyle diziye dikkat çeken bir giriş yapacak.

        BİR VEDA DAHA

        Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.

        ORTADAN KAYBOLMUŞTU

        Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu. Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan kargaşada Demir ortadan kaybolmuştu.

        4. SEZONDAN İLK GÖRÜNTÜLER

        Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonundan ilk görüntüler yayınlandı.

            ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?

            Erkan Bektaş 1972 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu, Ercan Yazgan-Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo ve Stüdyo Oyuncuları'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kuran Bektaş, pek çok televizyon dizisinde boy gösterdi.

            İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

            İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Kariyerine profesyonel modellik yaparak başlayan İbrahim Çelikkol hayatının bir döneminde profesyonel olarak Basketbol ile ilgilendi. Basketbol liginde oynayan İbrahim Çelikkol genç milli oldu. Basketbolu bıraktıktan sonra oyunculuk eğitimi alan yakışıklı oyuncu için dönüm noktası ise yönetmen Osman Sınav ile tanışması oldu.

            Birçok film ve dizide rol alan İbrahim Çelikkol'un ilk oyunculuk deneyimi ise 2008 yılında çekilen Pars:Narkoterör filmi ile oldu. İbrahim Çelikkol bu filmde Şamil Baturay karakterine hayat verdi.

            Daha sonra sırasıyla M.A.T, Keskin Bıçak ve Karadağlar adlı dizilerde rol aldı. 2012 yılında vizyona giren Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, 2011-12 yıllarında TV ekranında yayınlanan İffet dizisinde Cemil Özdemir karakterine hayat verdi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Eğlence mekanında rezil görüntüler!
            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da ölen ölene! Vedası bu sözlerle aktarıldı! Hande Soral, Selin Genç derken şimdi de
                SON DAKİKA