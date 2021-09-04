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Songül Karlı ‘Burada kalmak istiyorum’ dedi öpücüklere boğdu! İmaj değiştiren Songül’ün son haline bakın

Songül Karlı 'Burada kalmak istiyorum' dedi öpücüklere boğdu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı Songül Karlı, son yayınladığı video ile yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Kuaförde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayan şarkıcı, saçlarını uzun mu yoksa kısa mı kullanacağı konusunda kararsızlık yaşadı. Saçlarına kaynak yaptıran Karlı, kuaförünün 'Sen her halinle güzelsin' demesi üzerine aşka geldi. Kuaförünü öpücüklere boğan şarkıcının son hali de beğeni topladı. İşte Songül Karlı'nın son hali...

04.09.2021 21:48 - Son Güncelleme: 04.09.2021 21:59
Songül Karlı ‘Burada kalmak istiyorum’ dedi öpücüklere boğdu! İmaj değiştiren Songül’ün son haline bakın

Attığı her adımla adından söz ettiren Songül Karlı, sosyal medya hesabında yayınladığı son video ile yine adından söz ettirdi.

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Songül Karlı ‘Burada kalmak istiyorum’ dedi öpücüklere boğdu! İmaj değiştiren Songül’ün son haline bakın

Kuaförde çektiği bir videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Karlı, saçlarını uzun mu yoksa kısa mı kullanacağı konusunda kararsızlık yaşadı.

Songül Karlı ‘Burada kalmak istiyorum’ dedi öpücüklere boğdu! İmaj değiştiren Songül’ün son haline bakın

Kuaförde uzun süre vakit geçiren ünlü şarkıcı, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı: "Buraya gelince kendime geliyorum. Burada yaşamak istiyorum, burada kalmak istiyorum"

Songül Karlı ‘Burada kalmak istiyorum’ dedi öpücüklere boğdu! İmaj değiştiren Songül’ün son haline bakın

Saçlarının boyu konusunda karar veremeyen şarkıcı, "Kısa saç kolay kullanılıyor ama uzunda güzel" dedi. Saçlarına kaynak yaptıran Karlı, kuaförünün 'Sen her halinle güzelsin' demesi üzerine ise aşka geldi.

Songül Karlı ‘Burada kalmak istiyorum’ dedi öpücüklere boğdu! İmaj değiştiren Songül’ün son haline bakın

Kuaförünü öpücüklere boğan şarkıcının son hali de beğeni topladı. Öte yandan Songül Karlı'nın yıllar içindeki değişimi tekrar gündeme geldi.

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