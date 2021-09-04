MasterChef Didem yarışmadan sonra bir değişti pir değişti! Didem Devay cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı gören hayrete düştü
MasterChef Didem yarışmadan sonra bir değişti pir değişti! MasterChef Türkiye 2020'ye yedeklerden dahil olan Didem Devay, ilk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlayarak bir üst tura çıkmayı başarmıştı. Yarışma sırasında başarılı bir performans sergileyen Didem, programla birlikte ekranlara da veda etmişti. MasterChef Didem, sosyal medya paylaşımlarıyla tekrar gündeme geldi. Instagram'da birbirinde iddialı paylaşımlar yapan Didem'in son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Didem için "Bu sen olamazsın", "Tanıyamadım" yorumları yapıldı. İşte Masterchef Didem'in inanılmaz değişimi...
04.09.2021 20:46
- Son Güncelleme: 04.09.2021 20:46
MasterChef Türkiye 2020'ye yedeklerden dahil olan Didem Devay, aylar sonra ortaya çıktı. Instagram'da birbirinde iddialı pozlarını yayınlayan Didem, sosyal medya paylaşımlarıyla tekrar gündeme geldi.
İşte Masterchef Didem başta olmak katıldıkları yarışmalarla fenomen haline gelen isimlerin değişimleri...