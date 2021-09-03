Ve netleşti! Kanallardan müjdeler arka arkaya! Teşkilat, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Kırmızı Oda, Kardeşlerim, EDHO yeni sezon tarihi

Ve netleşti! Kanallardan müjdeler arka arkaya! Teşkilat, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Kardeşlerim, EDHO yeni sezon tarihi... TRT1, Show TV, Kanal D, TV8 ve ATV ekranlarında pek çok dizi yeni sezonlarıyla yoluna devam edecek. Ayrıca bu sezon yeni diziler izleyici karşısına çıkacak. Dizilerin yeni sezon tarihleri birer birer belli olmaya başladı. Kanallar yeni sezon tanıtımlarını ve dizilerin fragmanlarını birer birer yayınlıyor. Yeni sezon tarihi merak edilen diziler ise yeni oyuncu transfer haberleriyle gündeme sık sık geliyor. Kanallar reyting rekortmeni bazı dizilerinin yayın tarihini açıkladı. İşte merak edilenler...

İŞTE YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLAN DİZİLER

Bir Zamanlar Çukurova: 9 Eylül

Kardeşlerim: 11 Eylül

Camdaki Kız: 9 Eylül

İşte bu sezon ekranlarda yer alacak diziler;