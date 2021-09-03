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    • Magazin
    • 03.09.2021 18:35
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    • 03.09.2021 18:35
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    Kurtlar Vadisi'nden Teşkilat'a gelen gelene! Adları böyle duyuruldu 2'si de dirsek temasında olacak

    Gürkan Uygun ve Hakan Boyav ikilisiyle Teşkilat yeni sezona damgasını vuran dizilerden olacak. Teşkilat'ın seyircisini coşkulandıran 2. sezon tanıtımı yayınlandı. Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı ve bu hafta izleyicisiyle buluşan Teşkilat 2. sezon tanıtımı kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tanıtımda dikkat çeken iki isim ise Hakan Boyav ile Gürkan Uygun oldu. İlk kez Kurtlar Vadisi Pusu'nun 5. sezonunda kamera karşısına çıkan ve ardından da Payitaht Abdülhamid'de beraber rol alan Gürkan Uygun ve Hakan Boyav bu kez TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta beraber boy gösterecek. Dizinin ne zaman ekranlarda olacağı bilinmezken tanıtımda "Yakında başlayacak" denildi.

    takvim.com.tr
    Kurtlar Vadisi’nden Teşkilat’a gelen gelene!

    Kurtlar Vadisi'nden Teşkilat'a gelen gelene! Adları böyle duyuruldu 2'si de dirsek temasında olacak. Teşkilat dizisi İkinci sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin 2. sezon tanıtımı bugün TRT1 ekranlarında yayınlandı. Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle dikkat çeken Hakan Boyav ve Gürkan Uygun yine aynı dizide boy gösterecek. Bilindiği üzere Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun Haziran ayında projeye veda etmişti. Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat Gürkan Uygun'u da kadrosuna kattı. Bu akşam yayınlanan Teşkilat 2. sezon tanıtımında aksiyon dolu sahneler dikkat çekerken fragman "Yakında başlayacak" ibaresi yer aldı. Seyirciler yeni sezonda yaşanacak olaylara odaklandı.

    İKİNCİ SEZON HAZIRLIKLARI TAMAM

    İkinci sezon hazırlıklarını tamamlayan Teşkilat dizisinin 2. sezon tanıtımı bugün TRT1 ekranlarında yayınlandı.

    HAKAN BOYAV VE GÜRKAN UYGUN KADROYA KATILDI

    Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle dikkat çeken Hakan Boyav ve Gürkan Uygun yine aynı dizide boy gösterecek.

    Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun Haziran ayında projeye veda etmişti. Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat Gürkan Uygun'u da kadrosuna kattı.

        Bu akşam yayınlanan Teşkilat 2. sezon tanıtımında aksiyon dolu sahneler dikkat çekerken fragman "Yakında başlayacak" ibaresi yer aldı. Seyirciler yeni sezonda yaşanacak olaylara kilitlendi.

        HAKAN BOYAV KİMDİR?

        Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 yılında Ödemiş, İzmir'de dünyaya geldi. 1974 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.

        Üniversite yıllarında bir yerel gazetede çizerlik ve mizah yazarlığı yaptı. 1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda görev aldı ve 1988 yılından 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

            1993 yılından 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktadır.
            Karikatür alanında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü karikatür dalı ödülü (1988) ve Yunus Nadi Karikatür Ödülü (1989) sahibidir.

            SEZON FİNALİ ÖZET

            Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar'ın hayatı tehlikededir.

            Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.

            Fadi'nin kaçtığı ve Serdar'ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.
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