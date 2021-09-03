Kurtlar Vadisi'nden Teşkilat'a gelen gelene! Adları böyle duyuruldu 2'si de dirsek temasında olacak. Teşkilat dizisi İkinci sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin 2. sezon tanıtımı bugün TRT1 ekranlarında yayınlandı. Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle dikkat çeken Hakan Boyav ve Gürkan Uygun yine aynı dizide boy gösterecek. Bilindiği üzere Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun Haziran ayında projeye veda etmişti. Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat Gürkan Uygun'u da kadrosuna kattı. Bu akşam yayınlanan Teşkilat 2. sezon tanıtımında aksiyon dolu sahneler dikkat çekerken fragman "Yakında başlayacak" ibaresi yer aldı. Seyirciler yeni sezonda yaşanacak olaylara odaklandı.
İKİNCİ SEZON HAZIRLIKLARI TAMAM
İkinci sezon hazırlıklarını tamamlayan Teşkilat dizisinin 2. sezon tanıtımı bugün TRT1 ekranlarında yayınlandı.
HAKAN BOYAV VE GÜRKAN UYGUN KADROYA KATILDI
Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle dikkat çeken Hakan Boyav ve Gürkan Uygun yine aynı dizide boy gösterecek.
Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun Haziran ayında projeye veda etmişti. Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat Gürkan Uygun'u da kadrosuna kattı.