Survivor Poyraz trafik kazası geçirdi herkes sağlık durumunu merak etti! Tır ile çarpışınca Yiğit Alp Poyraz'ın spor aracı... Survivor 2021'de gösterdiği performansla tanıdığımız Yiğit Alp Poyraz bir son dakika haberiyle magazin gündeminin en üst sıralarında yer aldı. Survivor finalisti olan ve İsmail Balaban'la final koltuğuna oturan 27 yaşındaki yarışmacı Yiğit Alp Poyraz şu sıralar hayatını sürdürdüğü Bodrum'da trafik kazası geçirdi, aracına tır çarptı. İşte son dakika gelişmesinin detayları ve Yiğit Alp Poyraz'ın son sağlık durumu...