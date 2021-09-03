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    • Magazin
    • 03.09.2021 11:28
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    • 03.09.2021 11:29
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    Survivor Poyraz trafik kazası geçirdi herkes sağlık durumunu merak etti! Tır ile çarpışınca Yiğit Alp Poyraz'ın spor aracı...

    Survivor 2021'in performansıyla ve girdiği polemiklerle adından söz ettiren sonrasında İstanbul'daki final koltuğuna oturan Yiğit Alp Poyraz, trafik kazası geçirdi. Hayatını sürdürdüğü Bodrum'da trafik kazası geçiren Yiğit Alp Poyraz'ın son model spor aracına tır çarptı. Yiğit Alp Poyraz'ın kaza haberi sonrasında yürekler ağızlara geldi ve herkes Poyraz'ın son sağlık durumunu merak ediyor. İşte Survivor finalisti Yiğit Alp Poyraz'ın son sağlık durumuna dair tüm merak edilenler...

    Survivor Poyraz trafik kazası

    Survivor Poyraz trafik kazası geçirdi herkes sağlık durumunu merak etti! Tır ile çarpışınca Yiğit Alp Poyraz'ın spor aracı... Survivor 2021'de gösterdiği performansla tanıdığımız Yiğit Alp Poyraz bir son dakika haberiyle magazin gündeminin en üst sıralarında yer aldı. Survivor finalisti olan ve İsmail Balaban'la final koltuğuna oturan 27 yaşındaki yarışmacı Yiğit Alp Poyraz şu sıralar hayatını sürdürdüğü Bodrum'da trafik kazası geçirdi, aracına tır çarptı. İşte son dakika gelişmesinin detayları ve Yiğit Alp Poyraz'ın son sağlık durumu...

    Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen TV8'in sevilen yarışma programı Survivor Türkiye 2021'de gönüllüler takımında yer alan Yiğit Alp Poyraz, yarışmada 6 ay boyunca başarıyla mücadele etmiş ve finale kadar yükselmişti. Yarışmadaki performansı ve karakteriyle dikkat çeken Yiğit Alp Poyraz, 10 kez haftalık SMS birincisi olarak program tarihinin rekorunu kırmıştı. 27 yaşındaki Poyraz, finalde şampiyonluğu güreşçi İsmail Balaban'a kaptırarak ikinci olmuştu.

    TIR İLE ÇARPIŞTI

    Bodrum'daki ailesinin yanında bulunan Poyraz, spor otomobili ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı'nda dönüş yapmak isterken, aynı yöne dönen bir tır ile çarpıştı.

        Bodrum'daki ailesinin yanında bulunan Poyraz, spor otomobili ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı'nda dönüş yapmak isterken, aynı yöne dönen bir tır ile çarpıştı.

        Tırın, Poyraz'ın otomobiline çarparak bir süre önünde sürüklediği kazada büyük bir tehlike yaşanırken, kaza şans eseri herhangi bir yaralanma olmadan maddi hasarla atlatıldı.

        Kaza haberini alan Poyraz'ın ailesi ise panikle kaza bölgesine geldi. Evlatlarının kazayı yara almadan atlattığını göre Asiye-Oğuz çifti, rahat bir nefes aldı.

            Başarılı yarışmacı 26 Aralık 1994 tarihinde Bodrum'da dünyaya gelmiştir. Başarılı bir eğitim hayatı olmuş 2009 senesinde Robert Koleji'nde okumaya hak kazanmıştır. Bu nedenle İstanbul'a gelmiş ve yatılı eğitim almıştır. 2015 senesinde Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmış ve İşletme Bölümü'nde eğitim almıştır.

            1 sene boyunca Sydney Uni'ye gitmiş ve exchange programı dahilinde eğitim görmüştür. Yiğit Poyraz 8 yaşından itibaren basketbola ilgi duymuştur. Aynı zamanda fitness ile de ilgilenmektedir.

            Yarışmacı şuan ailesi ile birlikte genel olarak Amerikan ve İtalyan markalar üzerinde yoğunlaşan bir tekstil mümessilliği işini yürütüyor
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            Haberler Magazin Survivor Poyraz trafik kazası geçirdi herkes sağlık durumunu merak etti! Tır ile çarpışınca Yiğit Alp Poyraz'ın spor aracı...
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