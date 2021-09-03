Survivor Poyraz trafik kazası geçirdi herkes sağlık durumunu merak etti! Tır ile çarpışınca Yiğit Alp Poyraz'ın spor aracı... Survivor 2021'de gösterdiği performansla tanıdığımız Yiğit Alp Poyraz bir son dakika haberiyle magazin gündeminin en üst sıralarında yer aldı. Survivor finalisti olan ve İsmail Balaban'la final koltuğuna oturan 27 yaşındaki yarışmacı Yiğit Alp Poyraz şu sıralar hayatını sürdürdüğü Bodrum'da trafik kazası geçirdi, aracına tır çarptı. İşte son dakika gelişmesinin detayları ve Yiğit Alp Poyraz'ın son sağlık durumu...
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen TV8'in sevilen yarışma programı Survivor Türkiye 2021'de gönüllüler takımında yer alan Yiğit Alp Poyraz, yarışmada 6 ay boyunca başarıyla mücadele etmiş ve finale kadar yükselmişti. Yarışmadaki performansı ve karakteriyle dikkat çeken Yiğit Alp Poyraz, 10 kez haftalık SMS birincisi olarak program tarihinin rekorunu kırmıştı. 27 yaşındaki Poyraz, finalde şampiyonluğu güreşçi İsmail Balaban'a kaptırarak ikinci olmuştu.
TIR İLE ÇARPIŞTI
Bodrum'daki ailesinin yanında bulunan Poyraz, spor otomobili ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı'nda dönüş yapmak isterken, aynı yöne dönen bir tır ile çarpıştı.