Danilo Zanna Masterchef'ten neden gitti 'aramızdan ayrılmak zorunda kaldı!' Sessiz sedasız kaybolunca Mehmet Şef susmadı... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı TV 8'in yarışma programı Masterchef 4.sezonunun şampiyonunu aramak için kolları sıvadı. Şimdilerde fenomen bir yarışma programı haline gelen Masterchef bir son dakika gelişmesiyle sarsıldı. Yarışmanın sevilen jüri üyesi apar topar yarışmadan ayrılınca herkes Danilo Zanna Masterchef'ten ayrıldı mı diye araştırmaya başladı. Tüm bunlar olurken ilk açıklama Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. İşte detaylar...
MasterChef Türkiye yarışmasından son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak 2 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan programda Danilo Şef'in stüdyodan ayrılması üzerine izleyenler şok yaşadı.
Danilo Şef'e ne olduğunu, programdan neden ayrıldığını merak edenler konu ile ilgili sosyal medya üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Peki, Danilo Şef neden ayrıldı, programdan neden gitti? Danilo Şef'e ne oldu? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri.