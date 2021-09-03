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    • Magazin
    • 03.09.2021 10:42
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    • 03.09.2021 10:42
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    Danilo Zanna Masterchef'ten neden gitti 'aramızdan ayrılmak zorunda kaldı!' Sessiz sedasız kaybolunca Mehmet Şef susmadı

    4.sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya başlayan Masterchef'in bu sezonda da jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu oturuyor. TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Masterchef tüm hızıyla yoluna devam ederken son bölümde Danilo Zanna'nın bir anda ortadan kaybolması izleyici üzerinde şok etkisi yarattı. Seyircinin aklındaki soru ise 'Danilo Zanna nerede?' oldu. Danilo Şef neden gitti, programdan neden ayrıldı? Danilo Şef neden yok, ne oldu diye merak edilirken diğer bir jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya sonunda dayanamadı ve Danilo Şef'in ayrılığı hakkında bir son dakika açıklaması yaptı.

    Danilo Zanna Masterchef’ten neden gitti?

    Danilo Zanna Masterchef'ten neden gitti 'aramızdan ayrılmak zorunda kaldı!' Sessiz sedasız kaybolunca Mehmet Şef susmadı... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı TV 8'in yarışma programı Masterchef 4.sezonunun şampiyonunu aramak için kolları sıvadı. Şimdilerde fenomen bir yarışma programı haline gelen Masterchef bir son dakika gelişmesiyle sarsıldı. Yarışmanın sevilen jüri üyesi apar topar yarışmadan ayrılınca herkes Danilo Zanna Masterchef'ten ayrıldı mı diye araştırmaya başladı. Tüm bunlar olurken ilk açıklama Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. İşte detaylar...

    MasterChef Türkiye yarışmasından son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak 2 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan programda Danilo Şef'in stüdyodan ayrılması üzerine izleyenler şok yaşadı.

    Danilo Şef'e ne olduğunu, programdan neden ayrıldığını merak edenler konu ile ilgili sosyal medya üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Peki, Danilo Şef neden ayrıldı, programdan neden gitti? Danilo Şef'e ne oldu? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri.

        Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi.

        DANILO ŞEF AYRILDI MI?

        Danilo Şef'in neden yarışmada yer almadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Şef Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada, " Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı. Somer Şef ile beraber biz devam ediyoruz. Herhangi kötü bir durum yok" dedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor.

        AKLA HAZER AMANİ GELDİ

        Danilo Zanna'nın bir anda yayından ayrılmasının ardından akıllara, Masterchef'in ilk sezonunda yer alan jüri üyesi Hazer Amani geldi. Hazer Amani de ilk sezondan sonra apar topar ayrılmıştı. Sonrasında yaptığı açıklamalar ise olay yaramıştı.

            Televizyon ekranlarına bir süreliğine ara veren, ancak yakın bir zamanda tekrardan dönmeyi düşünen MasterChef Türkiye eski jürisi Hazar Amani'ye unutamadığı anısı soruldu.

            Çığırından çıkma noktasına geldiği ve beraberinde bas bas bağırdığı durumların söz konusu olduğunu dile getiren Hazar Amani, MasterChef Türkiye programında yaşadığı olayı samimi bir dille anlattı.

            Mutfakta saygısızlığı hiç sevmediğinin özellikle altını çizen MasterChef Türkiye eski jürisi Hazer Amani, programda birkaç kere saygısızlık gördüğünü itiraf etti.
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                Haberler Magazin Danilo Zanna Masterchef'ten neden gitti 'aramızdan ayrılmak zorunda kaldı!' Sessiz sedasız kaybolunca Mehmet Şef susmadı
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