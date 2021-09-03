Danilo Zanna Masterchef'ten neden gitti 'aramızdan ayrılmak zorunda kaldı!' Sessiz sedasız kaybolunca Mehmet Şef susmadı

''Biz orada zaten 3 tane gerçekten mesleğinde bir yerlere gelmiş, şeflik yapmış jüriyiz, üstüne bir tane de çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz ağabeyimizi orada ağırlıyoruz. Ve üçümüze yapılan saygısızlık zaten tolere edilemeyecek bir şey ama o varken yapılan saygısızlık beni benden geçirmişti.''