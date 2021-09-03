Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.09.2021 12:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2021 12:41
    ABONE OL

    Hulusi Derici kimdir, kaç yaşında? İrem Derici'nin babası Hulusi Derici nereli, mesleği ne? Eşi Selma Derici kimdir?

    İrem Derici'nin babası Hulusi Derici magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. İrem Derici'nin babası Hulusi Derici, eli ve iki çocuğunun annesi Selma Derici'ye boşanma davası açtı. 21 yıllık eşi olan Selma Derici'nin sözlü şiddet uyguladığını öne süren Hulusi Derici, 1 milyon lira tazminat ve iki çocuğunun velayetini istedi. Bu gelişmelerin ardından Hulusi Derici hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Hulusi Derici kimdir, kaç yaşında? Selma Derici kimdir, nereli? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Hulusi Derici kimdir, kaç yaşında?

    Hulusi Derici kimdir, kaç yaşında? Soruları gündemde merak edilmeye başlandı. Şİrem Derici'nin babası olan Hulusi Derici 21 yıllık eşi Selma Derici'ye boşanma davası açtı. Bu gelişmelerin ardından Hulusi Derici hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Hulusi Derici kimdir, kaç yaşında? Selma Derici kimdir, nereli? İşte konu hakkında detaylar!

    HULİSİ DERİCİ BOŞANMA DAVASI AÇTI!

    1 milyon lira tazminat talep eden ve iki çocuğunun velayetini isteyen Hulusi Derici, eşinin kendisine ait olan malları üzerine geçirerek iyi niyetini suistimal ettiğini de öne sürdü.

    İrem Derici: Babam en büyük destekçim

    2019'da Hulusi Derici'nin şirketinde ekonomik kriz çıktığının anlatıldığı dilekçede, "Hulusi Derici, bu krizin önüne geçmek için eşinden yardım istemiştir. Eşiyle Hulusi Derici arasında sözleşme imzalanmıştır. Selma Derici sözleşme adı altında kendisine devredilen Bodrum'daki evin kendisine ait olduğunu ve Hulusi Derici'ye iade etmeyeceğini dile getirmiştir. Tarafların boşanmalarını, 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ile iki çocuğun velayetinin babaya verilmesini talep ediyoruz. Çocuklar için 10 bin lira nafaka ile Bodrum'daki 3 mesken ile Zekeriyaköy'deki 2 meskene tedbir konulmasını istiyoruz" denildi.

        İREM DERİCİ'NİN BABASI HULUSİ DERİCİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

        1959 yılının Şubat ayında Sinop'ta dünyaya gelen Hulusi Derici 1980 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sanatları Grafik Bölümü'nden mezun olmuştur. 1979 senesinde reklamcılık serüvenine adım atmıştır.

        Esin Ajans (Grafik Tasarımcı), Günaydın Gazetesi (Sayfa Tasarımcısı), İlancılık (Sanat Yönetmeni), Radar Reklam (Yaratıcı Yönetmen), RPM-Radar/CDP EUROPE (Yaratıcı Yönetmen) ve Yorum'da (Yaratıcı Yönetmen).

        Daha sonra 1992 yılında Terra Nova'nın kurucu ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yaratıcı Grup Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1997 yılının Ocak ayında ise M.A.R.K.A.'yı kuran Derici günümüzde aktif olarak M.A.R.K.A.'da CEO ve Yaratıcı Grup Başkanı olarak sürdürmektedir.

        Geçmişten günümüze ülkemizin reklam tarihinde köşe taşları sayılan bir çok reklam kampanyasında Yaratıcı Yönetmen, Sanat Yönetmeni, Reklam yazarı olarak başarılı projelerin altına imzasını atmıştır.

        Türkiye'nin en popüler şarkıcılarından olan İrem Derici kızıdır. Ayrıca kızı ile birlikte Bekar Bekir isimli sinema filminde oyuncu olarak rol almıştır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Manavgat yangını sonrası su faturası şoku
        Haberler Magazin Hulusi Derici kimdir, kaç yaşında? İrem Derici'nin babası Hulusi Derici nereli, mesleği ne? Eşi Selma Derici kimdir?
            SON DAKİKA