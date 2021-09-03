Hulusi Derici kimdir, kaç yaşında? İrem Derici'nin babası Hulusi Derici nereli, mesleği ne? Eşi Selma Derici kimdir?

Hulusi Derici kimdir, kaç yaşında? Soruları gündemde merak edilmeye başlandı. Şİrem Derici'nin babası olan Hulusi Derici 21 yıllık eşi Selma Derici'ye boşanma davası açtı. Bu gelişmelerin ardından Hulusi Derici hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Hulusi Derici kimdir, kaç yaşında? Selma Derici kimdir, nereli? İşte konu hakkında detaylar!
HULİSİ DERİCİ BOŞANMA DAVASI AÇTI!
1 milyon lira tazminat talep eden ve iki çocuğunun velayetini isteyen Hulusi Derici, eşinin kendisine ait olan malları üzerine geçirerek iyi niyetini suistimal ettiğini de öne sürdü.
İrem Derici: Babam en büyük destekçim
2019'da Hulusi Derici'nin şirketinde ekonomik kriz çıktığının anlatıldığı dilekçede, "Hulusi Derici, bu krizin önüne geçmek için eşinden yardım istemiştir. Eşiyle Hulusi Derici arasında sözleşme imzalanmıştır. Selma Derici sözleşme adı altında kendisine devredilen Bodrum'daki evin kendisine ait olduğunu ve Hulusi Derici'ye iade etmeyeceğini dile getirmiştir. Tarafların boşanmalarını, 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ile iki çocuğun velayetinin babaya verilmesini talep ediyoruz. Çocuklar için 10 bin lira nafaka ile Bodrum'daki 3 mesken ile Zekeriyaköy'deki 2 meskene tedbir konulmasını istiyoruz" denildi.