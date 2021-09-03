Fulya Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Fulya Öztürk evli mi, eşi kim?

Profesyonel iş kariyerine 2008'de CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başlayan Öztürk 2010 yılında CNN TÜRK Haber Merkezi'nde görev aldı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013'te Saha Muhabirliği 'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller kazandı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. Ayrıca TEDx'te de konuşmacı oldu.