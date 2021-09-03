Televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz Gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk hakkında, ''Fulya Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Fulya Öztürk evli mi, eşi kim? '' şeklinde sorular araştırılmaya başlandı. Şimdilerde 'Fulya ile Umudun Olsun' programının sunuculuğunu yapan Öztürk'ün özel hayatı merak ediliyor. 32 yaşındaki başarılı sunucu 1.68 cm boyunda ve 54 kilodur. İşte Fulya Öztürk hakkında bazı bilgiler...
FULYA ÖZTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1989 Ocak doğumlu olan Fulya Öztürk Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Adana Gündoğdu Koleji'nde lise eğitimi alan Öztürk 2006'da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı.
Üniversiteye başladığı ilk yıl televizyonculuk kariyerine adım attı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.
Profesyonel iş kariyerine 2008'de CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başlayan Öztürk 2010 yılında CNN TÜRK Haber Merkezi'nde görev aldı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.
2013'te Saha Muhabirliği 'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller kazandı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. Ayrıca TEDx'te de konuşmacı oldu.