Gelinim Mutfakta 3 Eylül 2021 Cuma puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi, kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKT 3 EYLÜL CUMA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da 3 Eylül Cuma 5 altın bileziğin sahibi olan gelin Aslıhan oldu. Aslıhan hem günün birincisi hem haftanın birincisi oldu. Günün sonuncusu ise Yağnur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 3 Eylül Cuma yarışmaya veda eden kişi merak ediliyor. Haftanın elenen yarışmacısı Zeynep oldu. Zeynep bu hafta yarışmaya veda etti.

30 AĞUSTOS 3 EYLÜL TOPLAM PUAN DURUMU

Yağnur : 72 + 13 = 85

Yaren: 51 + 14 = 65

Aslıhan: 66 + 20 = 86

Zeynep: 45 + 15 = 60

3 EYLÜL CUMA KİM KAÇ PUAN ALDI?

Yağnur: 13

Yaren: 14

Aslıhan: 20

Zeynep: 15