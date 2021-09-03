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    • Magazin
    • 03.09.2021 15:32
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    • 03.09.2021 15:47
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    Gelinim Mutfakta 3 Eylül 2021 Cuma puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi, kim kazandı?

    Binlerce kişi tarafından sıkı takip edilen Gelinim Mutfakta'nın 3 Eylül 2021 Cuma puan durumu merak ediliyor. Bugün gelinlerden biri yarışmaya veda edecek. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacılardan biri bugün elenecek. Bir önceki gün güveçte oturtma kabak yapan gelinlerden en yüksek puanı alan Yağnur günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi olmuştu. Peki bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi, kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 3 Eylül 2021 Cuma puan durumu...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta’da bugün kim elendi, kim kazandı?

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu bir hayli merak ediliyor. Haftanın sonuna gelindi... Bugün gelinlerden biri yarışmadan elenecek. 4 gelin ve 4 kaynananın yarıştığı fenomen programda bu Cuma günü en düşük puanı alan gelin yarışmaya veda edecek. Bugünkü menüde çilekçi çörek vardı. En lezzetli çöreği hazırlayan günün en yüksek puanını alacak. Peki Gelinim Mutfakta 3 Eylül 2021 Cuma puan durumu belli oldu mu? Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

    GELİNİM MUTFAKT 3 EYLÜL CUMA PUAN DURUMU

    Gelinim Mutfakta'da 3 Eylül Cuma 5 altın bileziğin sahibi olan gelin Aslıhan oldu. Aslıhan hem günün birincisi hem haftanın birincisi oldu. Günün sonuncusu ise Yağnur oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'da 3 Eylül Cuma yarışmaya veda eden kişi merak ediliyor. Haftanın elenen yarışmacısı Zeynep oldu. Zeynep bu hafta yarışmaya veda etti.

    30 AĞUSTOS 3 EYLÜL TOPLAM PUAN DURUMU

    Yağnur : 72 + 13 = 85
    Yaren: 51 + 14 = 65
    Aslıhan: 66 + 20 = 86
    Zeynep: 45 + 15 = 60

    3 EYLÜL CUMA KİM KAÇ PUAN ALDI?

    Yağnur: 13
    Yaren: 14
    Aslıhan: 20
    Zeynep: 15

    GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI 2021

    Gelin Yaren Maden ve Kaynana Filiz Kaya

    Gelin Yağnur İşçiler ve KaynanaNilgün İşçiler

    Gelin Ebru Karabacak ve Kaynana Nuray Savaş

    Gelin Aslıhan Yiğit ve Kaynana Nuray Yiğit

        YAĞNUR KİMDİR?

        Arnavut göçmeni Yağnur İşçiler 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu olan genç yarışmacı programda rakiplerine ter döktürüyor. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta 3 Eylül 2021 Cuma puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi, kim kazandı?
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