Gelinim Mutfakta 3 Eylül 2021 Cuma puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi, kim kazandı?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu bir hayli merak ediliyor. Haftanın sonuna gelindi... Bugün gelinlerden biri yarışmadan elenecek. 4 gelin ve 4 kaynananın yarıştığı fenomen programda bu Cuma günü en düşük puanı alan gelin yarışmaya veda edecek. Bugünkü menüde çilekçi çörek vardı. En lezzetli çöreği hazırlayan günün en yüksek puanını alacak. Peki Gelinim Mutfakta 3 Eylül 2021 Cuma puan durumu belli oldu mu? Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKT 3 EYLÜL CUMA PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta'da 3 Eylül Cuma 5 altın bileziğin sahibi olan gelin Aslıhan oldu. Aslıhan hem günün birincisi hem haftanın birincisi oldu. Günün sonuncusu ise Yağnur oldu.
GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da 3 Eylül Cuma yarışmaya veda eden kişi merak ediliyor. Haftanın elenen yarışmacısı Zeynep oldu. Zeynep bu hafta yarışmaya veda etti.
30 AĞUSTOS 3 EYLÜL TOPLAM PUAN DURUMU
Yağnur : 72 + 13 = 85
Yaren: 51 + 14 = 65
Aslıhan: 66 + 20 = 86
Zeynep: 45 + 15 = 60
3 EYLÜL CUMA KİM KAÇ PUAN ALDI?
Yağnur: 13
Yaren: 14
Aslıhan: 20
Zeynep: 15
GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI 2021
Gelin Yaren Maden ve Kaynana Filiz Kaya
Gelin Yağnur İşçiler ve KaynanaNilgün İşçiler
Gelin Ebru Karabacak ve Kaynana Nuray Savaş
Gelin Aslıhan Yiğit ve Kaynana Nuray Yiğit