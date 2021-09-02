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    • Magazin
    • 02.09.2021 22:34
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    • 02.09.2021 22:34
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    Bu hasret burada biter! Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı: Kısıldığı kapandan çıkıp göz belertecek

    Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırmayı başaran Kardeşlerim dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Dizinin 19. bölüm fragmanı bugün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Fragmanda "Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz tamam mı? Ben buradan çıkacağım" sözleri dikkat çekerken Kardeşlerim'in yayın tarihi ise 11 Eylül Cumartesi saat 20.00 olarak duyuruldu. Sezon finalinde Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkmıştı. İşte izleyicilerin heyecanla beklediği Kardeşlerim 19. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

    Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Bu hasret burada biter! Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı: Kısıldığı kapandan çıkıp göz belertecek. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Kardeşlerim'de yeni sezon heyecanı başladı. Sezon finali bölümünde Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zorlaşmıştı. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan Orhan hayati tehlikeyi atlattı ancak çalışamayacak duruma gelmişti. İşte Kardeşlerim 19. bölüm fragmanında yaşanan olaylar

    "BİZLER UMUDA AŞIK ÇOCUKLARIZ…"

    Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat de alır.

    Şengül ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar.

    Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur.

        ATV'DE YENİ SEZON HEYECANI

        Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova ve Kardeşlerim, hayranlarının merakla beklediği yeni bölümleriyle önümüzdeki günlerde ekranda olacak.

        Yaz sezonunda başlayan ve çok sevilen diziler Kalp Yarası, İkimizin Sırrı ve Baş Belası yine kendi günlerinde kaldığı yerden devam edecek.

        İKİ YENİ DİZİ!

        Yeni sezonla birlikte ekrana gelmeye hazırlanan iki yeni dizi Destan ve Yalnız Kurt ise ilk kez atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı.

            Farklı konusu ve dev prodüksiyonuyla izleyiciyi ekran başına çekecek olan "Yalnız Kurt"un başrollerini Hasan Denizyaran ve usta oyuncu Cihan Ünal paylaşacak.

            Epik hikayesiyle izleyiciyi geçmişe götürecek olan "Destan"ın başrollerine Ebru Şahin ve Edip Tepeli hayat verecek.

            Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez. Akif, videoyu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içindedir.
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