Bu hasret burada biter! Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı: Kısıldığı kapandan çıkıp göz belertecek. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Kardeşlerim'de yeni sezon heyecanı başladı. Sezon finali bölümünde Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zorlaşmıştı. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan Orhan hayati tehlikeyi atlattı ancak çalışamayacak duruma gelmişti. İşte Kardeşlerim 19. bölüm fragmanında yaşanan olaylar

"BİZLER UMUDA AŞIK ÇOCUKLARIZ…"

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat de alır.