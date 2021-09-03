Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.09.2021 22:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2021 22:28
    ABONE OL

    Barbaroslar'dan rakiplerini bitirecek 11'li olay kadro! 2. sezon öncesi flaş gelişme böyle aktarıldı

    Barbaroslar dizisinde ilk sezon hazırlıkları tamamlandı ve geri sayım başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) ve Ulaş Tuna Astepe'nin (Barbaros Hayrettin Paşa) yer aldığı diziye olay olacak isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i, Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu'yu kadrosuna dahil etti. Gülcan Arslan, Melis Babadağ ve Miraç Sözer son olarak dizinin kadrosunda yer alan isimler arasında yer aldı.

    Barbaroslar dizisinin adı değişti!

    Barbaroslar'dan rakiplerini bitirecek 11'li olay kadro! 2. sezon öncesi flaş gelişme böyle aktarıldı. Barbaroslar dizisinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Gelecek haftalarda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı belli oldu. 16. yüzyılda Akdeniz'de Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmanlarına göz açtırmayan Barbaros kardeşlerin ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayat hikayesini anlatacak olan diziye yeni isimler katıldı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Zafer rolüyle izlediğimiz Yiğit Özşener, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil ve Payitaht Abdülhamid'in Tahsin Paşa'sı dizinin kadrosuna katılan isimlerden. Son olarak dizide ünlü oyuncu Gülcan Arslan da boy gösterdi.

    DİZİNİN İSMİ DEĞİŞTİ

    TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan ve ES Film'in yapımcılığını üstlendiği Barbaroslar'ın yeni adı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı olarak değiştirildi.

    Barbaroslar dizisinde ilk sezon hazırlıkları tamamlandı ve geri sayım başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) ve Ulaş Tuna Astepe'nin (Barbaros Hayrettin Paşa) yer aldığı diziye olay olacak isimler katılmaya devam ediyor.

    Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i, Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu'yu kadrosuna dahil etti.

        Gülcan Arslan, Melis Babadağ ve Miraç Sözer son olarak dizinin kadrosunda yer alan isimler arasında yer aldı.

        BAŞROLLER BELLİ OLDU

        Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe dizinin başrolleri arasında yer alıyor.

        BARBAROSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Dizinin Eylül sonrası ekranlarda olması bekleniyor.

            GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

            Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya Türkiye'de doğmuştur. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır.

            İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide rol aldı.

            Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan "Gurbet Kuşları" adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kafkas" adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Kahramanlar" adlı dizide oynadı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Son koronavirüs tablosu
            Haberler Magazin Barbaroslar'dan rakiplerini bitirecek 11'li olay kadro! 2. sezon öncesi flaş gelişme böyle aktarıldı
                SON DAKİKA