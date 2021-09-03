Barbaroslar'dan rakiplerini bitirecek 11'li olay kadro! 2. sezon öncesi flaş gelişme böyle aktarıldı. Barbaroslar dizisinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Gelecek haftalarda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı belli oldu. 16. yüzyılda Akdeniz'de Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmanlarına göz açtırmayan Barbaros kardeşlerin ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayat hikayesini anlatacak olan diziye yeni isimler katıldı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Zafer rolüyle izlediğimiz Yiğit Özşener, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil ve Payitaht Abdülhamid'in Tahsin Paşa'sı dizinin kadrosuna katılan isimlerden. Son olarak dizide ünlü oyuncu Gülcan Arslan da boy gösterdi.

DİZİNİN İSMİ DEĞİŞTİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan ve ES Film'in yapımcılığını üstlendiği Barbaroslar'ın yeni adı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı olarak değiştirildi.