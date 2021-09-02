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    • Magazin
    • 02.09.2021 10:31
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    • 02.09.2021 10:31
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    Yasmin Erbil'e laf söz geçmiyor yataktan paylaştı 'eller yukarı' diye talimat verdi! Baba Mehmet Ali Erbil ne yapacağını şaştı

    Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in şöhreti anne, babasını geçti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. 25 yaşındaki Yasmin Erbil sunuculuk deneyiminden sonra ekranlarda boy göstermeye hazırlanırken bir yandan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Yasmin Erbil, son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Geçtiğimiz aylarda annesi Nergis Kumbasar'la Dubai tatili sırasında yaptığı paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuran Yasmin Erbil bu kez 'eller yukarı' diyip yatak pozunu paylaştı. Yorum ise babasının yakın arkadaşı Seda Sayan'dan geldi.

    Yataktan paylaştı ’eller yukarı’ diye talimat verdi!

    Yasmin Erbil'e laf söz geçmiyor yataktan paylaştı 'eller yukarı' diye talimat verdi! Baba Mehmet Ali Erbil ne yapacağını şaştı... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine magazin gündeminde yer buluyor. Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasının sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede olduğu dönemdeki bikinili paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil yine hayranlarının ilgi odağı haline geldi..

    Ünlü sanatçı ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile ilgili gündeme öyle bir flaş iddia düştü ki; bunu duyanlar gözlerine inanamıyor.

    Yasmin Erbil'in Instagram hesabından son olarak paylaştığı gönderi sonrasında fotoğraf trendlere girdi.

        Türkiye'de en fazla konuşulanlar listesine giren o fotoğraf sonrasında ise milyonlar Yasmin Erbil'i arama çağrısına tuttu .

        Ünlü televizyon sunucusu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil oyuncu olarak hayatına devam ediyor. Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken bir profile sahip olan Yasmin Erbil, Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile etkileşim rekoru kırdı.

        Paylaşımında iki kareye yer veren genç oyuncu, yataktaki iddialı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

            Yasmin Erbil, "Sürpriz sonlu... Eller yukarı" notunu düştüğü paylaşımının ikinci karesinde ise yere boylu boyunca uzanan köpeğine yer verdi.

            Erbil, yorumlarını sınırlandırarak sadece yakınlarının yorum yapmasına müsaade etti. İlk yorum ise Seda Sayan'dan geldi.
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            Haberler Magazin Yasmin Erbil'e laf söz geçmiyor yataktan paylaştı 'eller yukarı' diye talimat verdi! Baba Mehmet Ali Erbil ne yapacağını şaştı
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