Teşkilat'tan coşkulandıran 2. sezon tanıtımı! Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'dan sonra Teşkilat alev atacak. Bu akşam izleyicisiyle buluşan Teşkilat 2. sezon tanıtımı kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tanıtımda dikkat çeken iki isim ise Hakan Boyav ile Gürkan Uygun oldu. İlk kez Kurtlar Vadisi Pusu'nun 5. sezonunda kamera karşısına çıkan ve ardından da Payitaht Abdülhamid'de beraber rol alan Gürkan Uygun ve Hakan Boyav bu kez TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta beraber boy gösterecek. Dizinin ne zaman ekranlarda olacağı bilinmezken tanıtımda "Yakında başlayacak" ibaresi yer aldı.
İKİNCİ SEZON HAZIRLIKLARI TAMAM
İkinci sezon hazırlıklarını tamamlayan Teşkilat dizisinin 2. sezon tanıtımı bugün TRT1 ekranlarında yayınlandı.
HAKAN BOYAV VE GÜRKAN UYGUN KADROYA KATILDI
Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle dikkat çeken Hakan Boyav ve Gürkan Uygun yine aynı dizide boy gösterecek.
Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun Haziran ayında projeye veda etmişti. Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat Gürkan Uygun'u da kadrosuna kattı.