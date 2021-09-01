Teşkilat'tan coşkulandıran 2. sezon tanıtımı! Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'dan sonra Teşkilat alev atacak. Bu akşam izleyicisiyle buluşan Teşkilat 2. sezon tanıtımı kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tanıtımda dikkat çeken iki isim ise Hakan Boyav ile Gürkan Uygun oldu. İlk kez Kurtlar Vadisi Pusu'nun 5. sezonunda kamera karşısına çıkan ve ardından da Payitaht Abdülhamid'de beraber rol alan Gürkan Uygun ve Hakan Boyav bu kez TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta beraber boy gösterecek. Dizinin ne zaman ekranlarda olacağı bilinmezken tanıtımda "Yakında başlayacak" ibaresi yer aldı.

İKİNCİ SEZON HAZIRLIKLARI TAMAM

İkinci sezon hazırlıklarını tamamlayan Teşkilat dizisinin 2. sezon tanıtımı bugün TRT1 ekranlarında yayınlandı.