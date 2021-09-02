Melisa Şenolsun fikrini son dakikada değiştirdi sağ gösterip sol vuracak! Aziz dizisi derken bir anda... Yeni sezonda Show TV'de başlaması beklenen Aziz dizisinin başrolleri belli oldu. Bir süre önce projenin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Melisa Şenolsun'un oynayacağı ortaya çıkmıştı. Ancak bu hafta oyunculardan birinin dizinin kadrosuna katılmasıyla ilgili pürüz çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sözleşmedeki bazı problemlerden ötürü Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aziz dizisinin kadrosundan ayrılma kararı aldı ve ardından Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ünlü oyuncunun canlandıracağı Efnan karakterini kimin oynacağı merak ediliyor.

YENİ DİZİSİ MASUMLAR APARTMANI

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un yeni sezonda Aziz dizisinde oynayacağı konuşulurken bu fikrinden ortak kararla vazgeçtiği Masumlar Apartmanı ile anlaştığı ifade edildi.