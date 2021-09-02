Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.09.2021 23:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2021 23:49
    ABONE OL

    Melisa Şenolsun fikrini son dakikada değiştirdi sağ gösterip sol vuracak! Aziz dizisi derken bir anda...

    Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un yeni sezonda Aziz dizisinde oynayacağı konuşulurken bu fikrinden ortak kararla vazgeçtiği Masumlar Apartmanı ile anlaştığı ifade edildi. Show TV ekranlarında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aziz dizisinde daha proje başlamadan beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Son olarak Ramo dizisinde başrolde yer alan Murat Yıldırım ile Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez projede Melisa Şenolsun da Efnan karakterine hayat verecekti. Beklenmedik bir gelişme yaşandı ve ünlü oyuncu Melisa Şenolsun proje daha başlamadan yapım şirketiyle birlikte ayrılma kararı aldı. Bu gelişme sonrası gözler Efnan karakterini kimin oynayacağına çevrildi.

    Ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu!

    Melisa Şenolsun fikrini son dakikada değiştirdi sağ gösterip sol vuracak! Aziz dizisi derken bir anda... Yeni sezonda Show TV'de başlaması beklenen Aziz dizisinin başrolleri belli oldu. Bir süre önce projenin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Melisa Şenolsun'un oynayacağı ortaya çıkmıştı. Ancak bu hafta oyunculardan birinin dizinin kadrosuna katılmasıyla ilgili pürüz çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sözleşmedeki bazı problemlerden ötürü Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aziz dizisinin kadrosundan ayrılma kararı aldı ve ardından Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ünlü oyuncunun canlandıracağı Efnan karakterini kimin oynacağı merak ediliyor.

    YENİ DİZİSİ MASUMLAR APARTMANI

    Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un yeni sezonda Aziz dizisinde oynayacağı konuşulurken bu fikrinden ortak kararla vazgeçtiği Masumlar Apartmanı ile anlaştığı ifade edildi.

    Show TV ekranlarında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aziz dizisinde daha proje başlamadan beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

    Beklenmedik bir gelişme yaşandı ve ünlü oyuncu Melisa Şenolsun proje daha başlamadan yapım şirketiyle birlikte ayrılma kararı aldı.

        BAŞROLLER BELLİ OLDU

        Eylül ayında yeni sezonda Show TV ekranlarında başlaması beklenen Aziz dizisinin başrolleri belli oldu. Ancak bu hafta oyunculardan birinin dizinin kadrosuna katılmasıyla ilgili pürüz çıktı. Bir süre önce projenin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Melisa Şenolsun'un oynayacağı ortaya çıkmıştı.

        MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

        Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir.

        Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

            Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

            Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum.

            Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor. Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filminde yer alacak.
                Koronavirüste son durum
                Haberler Magazin Melisa Şenolsun fikrini son dakikada değiştirdi sağ gösterip sol vuracak! Aziz dizisi derken bir anda...
                    SON DAKİKA