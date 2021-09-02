Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.09.2021 20:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2021 20:44
    ABONE OL

    Sadakatsiz'de asıl gerçek 2. sezon öncesi ifşa oldu! Erken ayrılığı hüsrana uğratacak

    2. sezon hazırlıklarını sürdüren Sadakatsiz dizisiyle ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. Dizinin sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın arabasının kaza yapması şok etkisi yaratmıştı. Dizinin iki kilit ismi Cansu Dere (Asya) ve Melis Sezen'in (Derin) senaryo gereği Sadakatsiz'e veda edip etmeyeceği merak edilirken gözler yeni sezonun ilk bölümüne çevrildi. Özellikle son günlerde kulislerde Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda edeceği, senaryo gereği Derin karakterinin kazadan öleceği konuşuluyor. Ancak tüm bu iddiaların yanında dizinin yapımcı şirketinden bir açıklama gelmediğini ve Melis Sezen'in projedeki durumunun Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümünden netlik kazanacağını belirtelim.

    Sadakatsiz’de flaş veda gelişmesi!

    Sadakatsiz'de asıl gerçek 2. sezon öncesi ifşa oldu! Erken ayrılığı hüsrana uğratacak. Sadakatsiz'de 2. sezon öncesi yeni vedaların yaşanacağın kulislerde sık sık gündeme getiriliyor. Ortaya atılan son iddiaların ardından Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda mı ediyor ihtimali akıllara geldi. İlk sezonda sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, canlandırdığı Derin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. 1. sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın kaza geçirmesi akıllara "Hangisi ölecek?" sorusunu getirirken kulislerde yeni iddialar dolaşmaya başladı. Özellikle kulislerde son zamanlarda Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda eden isimlerden birisi olacağı öne sürülüyor. Ancak konu hakkında detaylar netleşmedi.

    VEDA MI EDECEK?

    2. sezon hazırlıklarını sürdüren Sadakatsiz dizisiyle ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. Dizinin sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın arabasının kaza yapması şok etkisi yaratmıştı.

    Dizinin iki kilit ismi Cansu Dere (Asya) ve Melis Sezen'in (Derin) senaryo gereği Sadakatsiz'e veda edip etmeyeceği merak edilirken gözler yeni sezonun ilk bölümüne çevrildi.

    Özellikle son günlerde kulislerde Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda edeceği, senaryo gereği Derin karakterinin kazadan öleceği konuşuluyor.

        Ancak tüm bu iddiaların yanında dizinin yapımcı şirketinden bir açıklama gelmediğini ve Melis Sezen'in projedeki durumunun Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümünden netlik kazanacağını belirtelim.

        MELİS SEZEN KİMDİR?

        Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

        Verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını, bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırdığını söyledi.

            12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ardından Silivri'de Ali Solmaz Tiyatrosu'nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu. 2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

            2017-2018 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı. 2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı.

            2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun karşısına İmamoğlu’nu çıkaracak
            Haberler Magazin Sadakatsiz'de asıl gerçek 2. sezon öncesi ifşa oldu! Erken ayrılığı hüsrana uğratacak
                SON DAKİKA