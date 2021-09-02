6'sının gidişi 2'sinin gelişi böyle aktarıldı! Arka Sokaklar'da pili biten bitene

Yeni sezon için hazırlıklarını tamamlamak üzere olan Arka Sokaklar'da yaşanan 6 veda izleyicileri şok edecek. Projesinin asıl kadrosunda yer alan isimlerin ayrılık haberleri ve kulislerde konuşulan gelişmeler şaşırtacak. Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretti. Hüsnü Çoban karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere projeye veda eden isimler arasında yerini aldı. Ali Akdoğan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alp Korkmaz diziye veda etti. Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandıracak. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle ekranlarda olacak.

İKİ YENİ İSİM

Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandıracak. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle ekranlarda olacak.