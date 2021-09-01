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    • Magazin
    • 01.09.2021 12:10
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    • 01.09.2021 12:10
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    Yasmin Erbil'i o ünlü isim sahiplendi baba Mehmet Ali Erbil bile sahip çıkamıyordu! Ne sansür ne de baba sözü dinliyordu

    Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in şöhreti artık anne ve babasını geçti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. 25 yaşındaki Yasmin Erbil sunuculuk deneyiminden sonra ekranlarda görünmedi ancak sosyal medya paylaşımları onu magazin gündeminin en tepesine taşıyor. Şimdilerde oyunculuk yapmak için kolları sıvayan Yasmin Erbil, yeni sezonda Yasak Elma adlı dizide rol alacak. Bu doğrultuda Eda Ece ve Yasmin Erbil'den bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

    Yasmin Erbil’i sahiplendi: O bana emanet

    Yasmin Erbil'i o ünlü isim sahiplendi baba Mehmet Ali Erbil bile sahip çıkamıyordu! Ne sansür ne de baba sözü dinliyordu... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine magazin gündeminde yer buluyor. Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasının sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede olduğu dönemdeki bikinili paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil oyuncu oluyor. Rol alacağı dizideki rol arkadaşı Eda Ece'yle fotoğraf paylaşan Yasmin Erbil'i Eda Ece sahiplendi.

    Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan olan kızı yasemin Erbil gündemden düşmek nedir bilmiyor.

    Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin ise ayrıldığı Yasak Elma, yeni sezon çekimlerine başladı. Senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin kadrosuna yeni isimler de dahil oldu. Daha önce sunuculuk yapan Yasmin Erbil, yeni sezonda Yasak Elma dizisiyle hayranlarıyla buluşacak.

        EDA VE YASMİN'DEN İLK POZ GELDİ

        Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, Yasak Elma'nın setinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

        Dizinin başrol oyuncusu Eda Ece ile bir pozunu paylaşan Erbil, "Aynı ama farklı" notunu ekledi.

        Eda Ece ise Yasmin Erbil'le pozunu kendi Instagram hesabından paylaşıp abla Sezin Erbil'i etiketleyerek "Bana emanet" dedi.

            Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Yasak Elma dizisinde başrol oyuncusu Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay'ın sevgilisini oynayacağı ileri sürüldü.

            Erbil'in nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı ise henüz net değil.
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            Haberler Magazin Yasmin Erbil'i o ünlü isim sahiplendi baba Mehmet Ali Erbil bile sahip çıkamıyordu! Ne sansür ne de baba sözü dinliyordu
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