Yasmin Erbil'i o ünlü isim sahiplendi baba Mehmet Ali Erbil bile sahip çıkamıyordu! Ne sansür ne de baba sözü dinliyordu... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine magazin gündeminde yer buluyor. Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasının sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede olduğu dönemdeki bikinili paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil oyuncu oluyor. Rol alacağı dizideki rol arkadaşı Eda Ece'yle fotoğraf paylaşan Yasmin Erbil'i Eda Ece sahiplendi.
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan olan kızı yasemin Erbil gündemden düşmek nedir bilmiyor.
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin ise ayrıldığı Yasak Elma, yeni sezon çekimlerine başladı. Senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin kadrosuna yeni isimler de dahil oldu. Daha önce sunuculuk yapan Yasmin Erbil, yeni sezonda Yasak Elma dizisiyle hayranlarıyla buluşacak.