Yasmin Erbil'i o ünlü isim sahiplendi baba Mehmet Ali Erbil bile sahip çıkamıyordu! Ne sansür ne de baba sözü dinliyordu... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine magazin gündeminde yer buluyor. Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasının sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede olduğu dönemdeki bikinili paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil oyuncu oluyor. Rol alacağı dizideki rol arkadaşı Eda Ece'yle fotoğraf paylaşan Yasmin Erbil'i Eda Ece sahiplendi.