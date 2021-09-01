Defne Samyeli'nın 17 yaşındaki kızı Derin Talu erkek arkadaşı küfür kıyamet! Kameralara saldırdı ortalık karıştı... Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Derin Talu, olaylara karıştı. 16 yıllık evliliklerini 2011 yılında noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu liseyi bitirdi. Derin Talu yaşına göre giyimi ve ağır makyajıyla sık sık gündeme geliyor ve eleştiri konusu da oluyor. Liseyi bitiren 17 yaşındaki Derin Talu, mezuniyet fotoğrafları da büyük tartışma konusu olmuştu. Derin Talu şimdi de gecelerde yakalandı ve olaylara karıştı.