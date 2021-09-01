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    • Magazin
    • 01.09.2021 12:31
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    • 01.09.2021 13:02
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    Defne Samyeli'nın 17 yaşındaki kızı Derin Talu erkek arkadaşı küfür kıyamet! Kameralara saldırdı ortalık karıştı

    Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Talu henüz 17 yaşında ama sık sık cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Defne Samyeli'nın küçük kızı Derin Talu gecelerde yakalandı. 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı kameralara küfürler edip saldırdı. Talu'nun olaylı gecesi magazin gündemine bomba gibi düşerken “17 yaşında ortamlara bak” gibi yorumlar yapıldı.

    Defne Samyeli’nın kızı Derin Talu’nun olaylı gecesi

    Defne Samyeli'nın 17 yaşındaki kızı Derin Talu erkek arkadaşı küfür kıyamet! Kameralara saldırdı ortalık karıştı... Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Derin Talu, olaylara karıştı. 16 yıllık evliliklerini 2011 yılında noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu liseyi bitirdi. Derin Talu yaşına göre giyimi ve ağır makyajıyla sık sık gündeme geliyor ve eleştiri konusu da oluyor. Liseyi bitiren 17 yaşındaki Derin Talu, mezuniyet fotoğrafları da büyük tartışma konusu olmuştu. Derin Talu şimdi de gecelerde yakalandı ve olaylara karıştı.

    Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmiyor.

    Yaşının çok çok üstündeki halleriyle paylaşımlar yapan Derin Talu bu kez Bebek'te olaylara karışarak gündeme geldi.

        Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, önceki gece arkadaş grubu ile Bebek'te bulunan bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendi.

        Alkolü fazla kaçıran Derin Talu'nun yanındaki erkek arkadaşının küfür edip kameraların üstüne yürüdüğü anlar magazin gündeminde deprem etkisi yarattı.

        Kameraların kendini çektiğini fark eden Derin Talu ise o anlarda ne yapacağını bilemedi.
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            Haberler Magazin Defne Samyeli'nın 17 yaşındaki kızı Derin Talu erkek arkadaşı küfür kıyamet! Kameralara saldırdı ortalık karıştı
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