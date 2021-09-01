Müge Anlı Çığ ailesi olayında son gelişmeler: Abdurrahman Çığ ve İsa Akman kimdir, ne oldu?

Müge Anlı ile ekranlara gelen Çığ ailesi olayında darp, dolandırıcılık, işkence, istismar ne ararsanız var. Geçtiğimiz sezonda Abdurrahman Çığ ve ablası Müge Anlı'ya katılarak yardım istemişti. Abdurrahman Çığ ablasının eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğradığını ve parasının alındığını anlatmıştı. Herkesi şoke eden olayın ardından yeni sezonda yeniden ekranlara çıkan aile hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Sunucu Müge Anlı güzel haberi verdi. Peki Abdurrahman Çığ ve İsa Akman kimdir, ne oldu? İşte Müge Anlı Çığ ailesi olayında son gelişmeler...
ABDURRAHMAN ÇIĞ VE İSA AKMAN KİMDİR, NE OLDU?
Abdurrahman Çığ, ablasının kocası tarafından evlendirilme vaadiyle kandırılarak 500 bin liralık senet imzaladığını söyledi. Ayrıca eniştesinin tecavüzüne de maruz kaldığını anlattı. Müge Anlı ekranlarda Çığ'ın ormandaki çıplak halde çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.
Hakkında tecavüz ve dolandırıcılık suçlaması bulunan enişte İsa Akman'ın 2019 senesinde de ölümle sonuçlanan bir vukuatta parmağı olduğu ortaya çıktı.
İddiaya göre, eniştenin yaptığı peynirleri yiyen 9 kişi hastanelik oldu 1 kişi de öldü. Kocasının, erkek kardeşine işkence ettiğini, dolandırdığını, istismar ettiğini söyleyen abla da eşinden şikayetçi oldu.
Öte yandan eniştenin Abdurrahman Çığ'ı işbirliği yaptığı Afyon'daki bir hocaya da götürdüğü söylendi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon'da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi. İsa Akman'ın 1978 doğumlu ve şoför olduğu öğrenildi.
Antalya Manavgat'a götürülüp çıplak fotoğrafları çekilen Abdurrahman Çığ, "Benim orada fotoğraflarımı çekip vücudumun bazı yerlerini kestiler. Sonra da İsa Akman beni çıplak şekilde ablamla yaşadığı eve götürdü. 3 gün orada kaldım" dedi.