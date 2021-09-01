Müge Anlı Çığ ailesi olayında son gelişmeler: Abdurrahman Çığ ve İsa Akman kimdir, ne oldu?

Öte yandan eniştenin Abdurrahman Çığ'ı işbirliği yaptığı Afyon'daki bir hocaya da götürdüğü söylendi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon'da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi. İsa Akman'ın 1978 doğumlu ve şoför olduğu öğrenildi.

Antalya Manavgat'a götürülüp çıplak fotoğrafları çekilen Abdurrahman Çığ, "Benim orada fotoğraflarımı çekip vücudumun bazı yerlerini kestiler. Sonra da İsa Akman beni çıplak şekilde ablamla yaşadığı eve götürdü. 3 gün orada kaldım" dedi.