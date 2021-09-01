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    • Magazin
    • 04.09.2021 10:57
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    • 04.09.2021 10:58
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    EDHO'da baş döndürecek iki ayrılık gelişmesi bu sözlerle duyuruldu! Seyircisinin hisleri karman çorman!

    7. sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden EDHO'da 2 ayrılık yaşanacağı iddiası izleyicileri şaşırttı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın adeta demirbaşı olan iki ismin vedasıyla ortalığın karışacağı öngörülüyor. 6. sezonda projeye pek çok efsane isim kadroya katılırken Tipi, Ceylan, Doğan Baba ve Haşmet'in ölümleri herkesi şok etmişti. 1. sezondan bu yana kadroda yer alan Ozan Akbaba'nın yeni sezonun ilk bölümlerinde kadroya veda edeceği kulislerde konuşuluyor. Öte yandan bu iddialara dair dizinin yapım şirketinden ve Ozan Akbaba'dan henüz bir açıklama gelmedi. Ayrıca dizinin Tufan Reis'i Hüseyin Avni Danyal diziden ayrılarak Yargı dizisiyle anlaşma sağladı.

    takvim.com.tr
    EDHO’da yeni sezon hazırlıkları!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon ilk bölümünde bazı isimler veda edecek. Hüseyin Avni Danyal'ın veda ettiği diziden Ozan Akbaba'nın da ilk bölümlerde ayrılacağı iddiaları konuşuluyor. Kadrosuna Engin Benli, Muhammed Cangören ve Caner Kurtaran gibi dikkat çeken isimleri katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bu sezon pek çok isim ayrıldı. Son olarak Turgut Tunçalp, Ali İpin ve Ali Sürmeli'nin veda ettiği dizide seyircileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi. Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda diziden ayrılıp yeni projesine odaklanacağı kulislerde ses getiren iddialar arasında yer aldı.

    ŞOK EDECEK VEDA

    Ocak ayından bu yana Sabina Toziya, Savaş Özdemir, Sanem Çelik, Turgut Tunçalp, Ali İpin ve Ali Sürmeli'nin veda ettiği dizide seyircileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.

    Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.

    Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı heyecanla bekleniyor.

        İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

        Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba diziden ayrılıyor.

        TUFAN REİS VEDA EDİYOR

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen ismi Hüseyin Avni Danyal'ın yeni adresi belli oldu. 7 sezon hazırlıklarını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan yeni bir ayrılık haberi daha geldi.

            Bilindiği üzere Hüseyin Avni Danyal Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle katılmıştı. Sezon finali bölümünde ise Savaş'ın ölümünden sorumlu olan Tufan ve Hızır Reis tutuklanmıştı.

            Kulislerde konuşulanlara göre, sevilen oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda ekranlarda yer alacak Yargı dizisiyle anlaştı.

            Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde Tufan Reis'in ayrılacağı, İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.
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            Haberler Magazin EDHO'da baş döndürecek iki ayrılık gelişmesi bu sözlerle duyuruldu! Seyircisinin hisleri karman çorman!
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