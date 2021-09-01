EDHO'da baş döndürecek iki ayrılık gelişmesi bu sözlerle duyuruldu! Seyircisinin hisleri karman çorman!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon ilk bölümünde bazı isimler veda edecek. Hüseyin Avni Danyal'ın veda ettiği diziden Ozan Akbaba'nın da ilk bölümlerde ayrılacağı iddiaları konuşuluyor. Kadrosuna Engin Benli, Muhammed Cangören ve Caner Kurtaran gibi dikkat çeken isimleri katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bu sezon pek çok isim ayrıldı. Son olarak Turgut Tunçalp, Ali İpin ve Ali Sürmeli'nin veda ettiği dizide seyircileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi. Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda diziden ayrılıp yeni projesine odaklanacağı kulislerde ses getiren iddialar arasında yer aldı.

ŞOK EDECEK VEDA

Ocak ayından bu yana Sabina Toziya, Savaş Özdemir, Sanem Çelik, Turgut Tunçalp, Ali İpin ve Ali Sürmeli'nin veda ettiği dizide seyircileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.