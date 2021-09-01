ATV’nin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı! ‘En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV’de!’

Her sene izleyicilerini büyüleyen atv, reyting rekorları kıran program ve dizilerine yenilerini ekleyerek yeni sezona bomba bir giriş yaptı.
ATV'nin merakla beklenen yeni sezon fragmanı da yayınlandı. Reyting rekorları kıran yapımların oyuncu ve sunucularının yer aldığı tanıtım filmi, Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ile başladı.
'En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV'de!' sloganıyla yayınlanan tanıtım filmi, daha sonra pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kalp Yarası ile devam etti.
Reyting rekorları kıran dizilerin oyuncuları ve yayın hayatına yeni başlayanların sırt sırta verdiği tanıtımda Esra Erol, Müge Anlı, Nihat Hatipoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Zahide Yetiş, Cem Öğretir, Cihan Ünal boy gösterdi.