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    • Magazin
    • 01.09.2021 20:22
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    • 01.09.2021 20:49
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    ATV’nin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı! ‘En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV’de!’

    ‘Dizi atv’de izlenir’ sloganıyla; yıllardır en kaliteli dizileri izleyici ile buluşturan, benzersiz programlarıyla kayıpları bulup ailelerine kavuşturan, cinayetleri aydınlatan, yarışmalarıyla milyonlar kazandıran ve gündemde olup bitenleri en doğru şekilde seyircisine aktaran atv’nin merakla beklenen yeni sezon tanıtım filmi yayınladı. Alanında başarılı isimlerin yer aldığı tanıtım, izleyicinin beğenisini toplarken yeni sezon öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte atv’nin yeni sezon tanıtım fragmanı...

    ‘En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV’de!’

    Her sene izleyicilerini büyüleyen atv, reyting rekorları kıran program ve dizilerine yenilerini ekleyerek yeni sezona bomba bir giriş yaptı.

    ATV'nin merakla beklenen yeni sezon fragmanı da yayınlandı. Reyting rekorları kıran yapımların oyuncu ve sunucularının yer aldığı tanıtım filmi, Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ile başladı.

    'En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV'de!' sloganıyla yayınlanan tanıtım filmi, daha sonra pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kalp Yarası ile devam etti.

    Reyting rekorları kıran dizilerin oyuncuları ve yayın hayatına yeni başlayanların sırt sırta verdiği tanıtımda Esra Erol, Müge Anlı, Nihat Hatipoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Zahide Yetiş, Cem Öğretir, Cihan Ünal boy gösterdi.
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        Haberler Magazin ATV’nin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı! ‘En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV’de!’
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