ATV’nin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı! ‘En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV’de!’

Her sene izleyicilerini büyüleyen atv, reyting rekorları kıran program ve dizilerine yenilerini ekleyerek yeni sezona bomba bir giriş yaptı.

ATV'nin merakla beklenen yeni sezon fragmanı da yayınlandı. Reyting rekorları kıran yapımların oyuncu ve sunucularının yer aldığı tanıtım filmi, Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ile başladı.