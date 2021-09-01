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    • Magazin
    • 01.09.2021 18:11
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    • 01.09.2021 18:14
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    Haluk Levent’ten kötü haber! 'Şaşkınlık içerisindeyim' dedi sosyal medyadan duyurdu sevenleri endişelendi

    AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Levent, Twitter'da bir açıklama yaparak koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İşte detaylar...

    Haluk Levent’ten kötü haber: Şaşkınlık içerisindeyim

    Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    Kişisel hesabında konuya ilişkin bir video yayınlayan Levent, şu ifadeleri kullandı: "Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirtisi yok. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerecek. Doktor; iki kez aşı olduğumdan dolayı, böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söyledi"

    DÜN KONSER VERDİ
    Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesir'de sahne almıştı.

    BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR!
    Haluk Levent, geçen günlerde ise 6 yıldır başkanlık yaptığı AHBAP derneğindeki görevini devredeceğini açıklamıştı.

        Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini belirten şarkıcı, müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istediğini dile getirmişti.

        Levent, şunları söylemişti: "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAP üyeliğim devam edecek. Ahbap'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana..."

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