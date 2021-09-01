Haluk Levent’ten kötü haber! 'Şaşkınlık içerisindeyim' dedi sosyal medyadan duyurdu sevenleri endişelendi

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Kişisel hesabında konuya ilişkin bir video yayınlayan Levent, şu ifadeleri kullandı: "Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirtisi yok. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerecek. Doktor; iki kez aşı olduğumdan dolayı, böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söyledi"
DÜN KONSER VERDİ
Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesir'de sahne almıştı.
BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR!
Haluk Levent, geçen günlerde ise 6 yıldır başkanlık yaptığı AHBAP derneğindeki görevini devredeceğini açıklamıştı.