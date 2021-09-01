Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında? Metin Hara ile aşk yaşayan Hilal Altınbilek nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler!

Eski aşkı Adriana Lima'yı sık sık getirdiği mekana bu kez yeni sevgilisi ile birlikte gelen Hara, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında suskunluğunu korudu. İlk kez gazetecilere yakalanan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü oyuncu ise sevgilisinin kendisine arabanın kapısını açtığı sırada muhabirlere sadece, "İyi akşamlar" demekle yetindi.Çift, ardından Metin Hara'nın otomobili ile hızla oradan uzaklaştı.