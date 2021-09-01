Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında? Metin Hara ile aşk yaşayan Hilal Altınbilek nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler!

Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında? Metin Hara ile aşk yaşayan Hilal Altınbilek nereli? Sorusu magazin gündeminde merak edilen konular arasında yer aldı. 30 yaşındaki güzel oyuncu yazar sevgilisi Metin Hara işe ilk kez gazetecilere yakalandı. Arnavutköy'de kameralara yakalanan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki, Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte konu hakkında detaylar!
EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER!
Geçtiğimiz ay hayranları tarafından Bozcaada'da birlikte görüntülenen ve adları aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek ile Metin Hara, önceki akşam Arnavutköy'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.
Eski aşkı Adriana Lima'yı sık sık getirdiği mekana bu kez yeni sevgilisi ile birlikte gelen Hara, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında suskunluğunu korudu. İlk kez gazetecilere yakalanan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ünlü oyuncu ise sevgilisinin kendisine arabanın kapısını açtığı sırada muhabirlere sadece, "İyi akşamlar" demekle yetindi.Çift, ardından Metin Hara'nın otomobili ile hızla oradan uzaklaştı.