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    • Magazin
    • 01.09.2021 15:04
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    • 01.09.2021 15:04
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    Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında? Metin Hara ile aşk yaşayan Hilal Altınbilek nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler!

    Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında? Sorusu magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile Metin Hara aşkı resmen belgelendi. 30 yaşındaki güzel oyuncu yazar sevgilisi Metin Hara işe ilk kez gazetecilere yakalandı. Arnavutköy'de kameralara yakalanan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki, Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında?

    Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında? Metin Hara ile aşk yaşayan Hilal Altınbilek nereli? Sorusu magazin gündeminde merak edilen konular arasında yer aldı. 30 yaşındaki güzel oyuncu yazar sevgilisi Metin Hara işe ilk kez gazetecilere yakalandı. Arnavutköy'de kameralara yakalanan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki, Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte konu hakkında detaylar!

    EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER!

    Geçtiğimiz ay hayranları tarafından Bozcaada'da birlikte görüntülenen ve adları aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek ile Metin Hara, önceki akşam Arnavutköy'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

    Eski aşkı Adriana Lima'yı sık sık getirdiği mekana bu kez yeni sevgilisi ile birlikte gelen Hara, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında suskunluğunu korudu. İlk kez gazetecilere yakalanan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Ünlü oyuncu ise sevgilisinin kendisine arabanın kapısını açtığı sırada muhabirlere sadece, "İyi akşamlar" demekle yetindi.Çift, ardından Metin Hara'nın otomobili ile hızla oradan uzaklaştı.

        HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

        Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı.

        2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılında Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha karakterini canlandırdı. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.
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        Haberler Magazin Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında? Metin Hara ile aşk yaşayan Hilal Altınbilek nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler!
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