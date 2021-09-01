Bir bunu görmemiştik o da oldu Şeyma Subaşı'nın göğüs frikiğini Mısırlı sevgilisi yayınladı! Aman ne yapıyorsun Meedo... Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi nam-ı diğer Meedo ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde öyle bir görüntü paylaştı ki ne olduğunun bile farkına varmadı.