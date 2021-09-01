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    • Magazin
    • 01.09.2021 16:30
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    • 01.09.2021 16:30
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    Bir bunu görmemiştik o da oldu Şeyma Subaşı'nın göğüs frikiğini Mısırlı sevgilisi yayınladı! Aman ne yapıyorsun Meedo

    Hayatlarımıza Acun Ilıcalı'nın eşi olarak giren sonrasında sosyal medya fenomeni olarak yoluna devam eden Şeyma Subaşı, DJ Guido Senia ile yaşadığı ayrılığın hemen sonrasında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'yle aşk yaşamaya başlamıştı. Meedo olarak hitap ettiği sevgilisiyle gününü gün eden Şeyma Subaşı, Meedo'suyla kısa bir süreli ayrılık yaşa da tekrardan barışıp soluğu Bodrum'da almıştı. Şimdiler Mısır'da bitmek bilmeyen tatillerine devam eden ünlü çift sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Ne olduysa bu paylaşımlardan sonra oldu. Şeyma Subaşı'nın frikiği sosyal medyayı salladı.

    Bir bunu görmemiştik o da oldu

    Bir bunu görmemiştik o da oldu Şeyma Subaşı'nın göğüs frikiğini Mısırlı sevgilisi yayınladı! Aman ne yapıyorsun Meedo... Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi nam-ı diğer Meedo ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde öyle bir görüntü paylaştı ki ne olduğunun bile farkına varmadı.

    Acun Ilıcalı ile ayrılıklarının ardından sürekli olarak farklı yerlere savrulan Şeyma Subaşı son olarak Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile birlikte bir ilişki yaşıyor.

    Daha öncesinde Meedo'dan hamile kaldığını açıklayan fakat düşük yapan Şeyma Subaşı o süreçte Mısırlı ile ilişkileri doğru bir yönde ilerlemiyordu. Sonrasında ise tekrar barışan çift şimdilerde ise Instagram hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ile takipçilerini bilgilendiriyor.

        Son olarak Şeyma Subaşı'nın Instagram'da paylaştığı o gönderi ortalığı ayağa kaldıracak.

        İlişkilerinin her anını her yerde paylaşan Şeyma Subaşı bu konuda çok mütevazi sayılmaz. Meedo ile tatil yaptığı sırada sıcak görüntülerini paylaşan Şeyma Subaşı giydiği kıyafet ile de frikikler verdi.

        Mısırlı milyarder sevgilisi de Şeyma'nın yanında yer alırken o anda göğüs frikiklerinin verilmesi ise sosyal medyaya düştü. Bu görüntüleri Şeyma, Instagram hesabından paylaştı.

            Şeyma'nın paylaştığı hikayeleri Mısırlı milyarder görmemezlikten gelirken o anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu. Instagram'a hikaye çeken Şeyma Subaşı giydiği kıyafetle video çekerken iç çamaşırı giymediği fark edildi. Bu olaylar sosyal medyada trendlere oturdu.

            Şeyma Subaşı'nın Instagram Story kısmına attığı bu görüntülerde üzerinde olan kıyafetin altına sütyen giymeyen Şeyma Subaşı tepkileri üzerine çekti.

            Story çektiği esnasında yukarıya doğru telefonu kaldıran Şeyma Subaşı göğüs frikiği verdi. Bu anları ise çekinmeden sosyal medyada paylaştı.

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            Haberler Magazin Bir bunu görmemiştik o da oldu Şeyma Subaşı'nın göğüs frikiğini Mısırlı sevgilisi yayınladı! Aman ne yapıyorsun Meedo
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