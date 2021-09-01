Haluk Levent korona mı oldu? Haluk Levent sağlık durumu nedir, nasıl oldu?

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade etti. Haluk Levent paylaştığı videoda 'Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirtisi yok." dedi. Ünlü sanatçının hayranları ise sağlık durumunu merak ediyor.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Haluk Levent, Twitter hesabında yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kişisel sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Levent, 'Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirtisi yok. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerecek. Doktor; iki kez aşı olduğumdan dolayı, böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söyledi' ifadelerini kullandı.
HALUK LEVENT KİMDİR?
Sanatçı, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu.