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    • 01.09.2021 18:13
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    Haluk Levent korona mı oldu? Haluk Levent sağlık durumu nedir, nasıl oldu?

    AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent koronavirüse yakalandığını duyurdu. Haluk Levent sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim." ifadelerini kullandı. Peki, Haluk Levent sağlık durumu nedir, nasıl oldu? İşte detaylar...

    Haluk Levent korona mı oldu?

    Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade etti. Haluk Levent paylaştığı videoda 'Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirtisi yok." dedi. Ünlü sanatçının hayranları ise sağlık durumunu merak ediyor.

    SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

    Haluk Levent, Twitter hesabında yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Kişisel sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Levent, 'Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirtisi yok. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerecek. Doktor; iki kez aşı olduğumdan dolayı, böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söyledi' ifadelerini kullandı.

    HALUK LEVENT KİMDİR?

    Sanatçı, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu.

        Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı. Üniversite giriş sınavlarını kazanıyordu ama eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu.

        Sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana'dan ayrıldı. İlk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir.

        1992 yılında İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Yıldıray Gürgen ile tanıştı. 1990'da başladığı albüm çalışmaları sonrası 1993 Temmuz'unda Yollarda albümünü çıkarttı.

            Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir. Aynı yıl Moğollar da 20 yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkartmıştır. Yine 1996'nın hemen sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Bu albümle sanatçı, Anadolu rock müziğin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden birine imza atmıştır. Mektup albümünü çıkarttı. Kedi Köprüsü adlı ilk kitabını yazdı.
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