Haluk Levent korona mı oldu? Haluk Levent sağlık durumu nedir, nasıl oldu?

Kişisel sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Levent, 'Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirtisi yok. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerecek. Doktor; iki kez aşı olduğumdan dolayı, böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söyledi' ifadelerini kullandı.