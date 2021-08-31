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    • Magazin
    • 31.08.2021 23:37
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    • 31.08.2021 23:42
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    Yanlış yaptığının farkına varıyor! Ada Masalı 12. bölüm fragmanı: Asıl hamlesini şimdi yapacak

    Star TV ekranlarında salı akşamı yayınlanan Ada Masalı'nda bu hafta yine heyecan doruktaydı. Son bölümde Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun ile görüşmeye gitti. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekmekteydi. Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaştı. Çok sevdiği İstanbul’a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaştı. İzleyiciler Ada Masalı 12. bölüm fragmanını heyecanla bekliyor.

    Ada Masalı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Her hafta salı günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Ada Masalı dizisinin son bölümünde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bu akşam yayınlanan bölümde Haziran, Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmak için harekete geçti. Haziran bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanıştı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Ada Masalı 12. bölüm fragmanını heyecanla beklemeye başladı. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    DOYGUN'LA GÖRÜŞMEYE GİDİYOR

    Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir.

    Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır. Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır.

    Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır. Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.

        BATU GELİYOR

        Batu'nun gelişi Haziran ve Poyraz arasında bomba etkisi yaratır. Batu, Zeynep tarafından ikiliyi ayırmak için görevlendirilmiştir.

        Batu sinsi planlarını hızlıca hayata geçirmeye başlar. İdil, Poyraz'a olan aşkından vazgeçmek üzereyken aklına gelen fikir ile yeniden harekete geçer. Bu sefer Poyraz'ı kendine aşık edeceğine emindir.

        Haziran, Poyraz'ın geçmişini merak etmeye başlar. Onun eskiden nasıl biri olduğuna dair araştırmalara girişir. Haziran, kendini kıskançlık krizlerinin ortasında bulur.

        Poyraz, Haziran'ın deniz korkusunu yenmek için ona yardımcı olur. İkili her şeye rağmen birbirlerine olan aşklarını gizleyemezler.

            Haziran'ın tek bir isteği vardır. Poyraz'ın artık onu affetmesi. Acaba Poyraz, Haziran'ı affedecek midir? Batu ve Poyraz karşı karşıya gelirler. Kavga kaçınılmazdır. Poyraz sinirlerine hakim olamaz. Başını büyük bir belaya sokar.
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