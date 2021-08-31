Yanlış yaptığının farkına varıyor! Ada Masalı 12. bölüm fragmanı: Asıl hamlesini şimdi yapacak

Her hafta salı günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Ada Masalı dizisinin son bölümünde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bu akşam yayınlanan bölümde Haziran, Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmak için harekete geçti. Haziran bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanıştı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Ada Masalı 12. bölüm fragmanını heyecanla beklemeye başladı. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

DOYGUN'LA GÖRÜŞMEYE GİDİYOR

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir.