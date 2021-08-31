İnci Çayırlı kimdir? İnci Çayırlı kaç yaşında, nereli ve neden öldü? İşte hayatı

Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti. Türk Sanat Müziği Bestecisi ve koro şefi Cengizhan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli sanatçı, hoca İnci Çayırlı'yı kaybettik. Yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu. Peki, İnci Çayırlı kimdir? İnci Çayırlı kaç yaşında, nereli ve neden öldü? İşte hayatına dair detaylar...

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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Klasik Türk Musikisi'nin büyük sanatkarı İnci Çayırlı'nın vefatını teessürle öğrendim. Allah'tan merhumeye rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.