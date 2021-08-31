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    • Magazin
    • 31.08.2021 23:23
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    • 31.08.2021 23:29
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Sertab Erener ile Demet Akbağ da ‘Kolları Sıvıyoruz’ dedi

    Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyasına birçok ünlü isimden destek gelmişti. "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyasına son olarak Sertab Erener ile Demet Akbağ da dahil oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise oyuncu Demet Akbağ ile şarkıcı Sertab Erener'in yer aldığı kamu spotlarını Twitter hesabında paylaştı.

    Sertab Erener ile Demet Akbağ’dan aşı çağrısı!

    Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda yer alan Demet Akbağ ve Sertab Erener, Covid-19'a karşı aşılanmanın önemini vurguladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, ünlü sanatçılardan Demet Akbağ ve Sertab Erener'in kamu spotunda yer aldıkları vidoları paylaştı.

    Videoda, Demet Akbağ, "Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakârca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim" ifadelerine yer verdi.

    Sertab Erener ise, "Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz" dedi.

    ÜNLÜ İSİMLERDEN AŞI KAMPANYASINA TAM DESTEK
    Sağlık Bakanlığının aşılama çalışmalarının geniş kesimlere ulaşması için "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen kampanyada Haluk Bilginer, Şener Şen, Candan Erçetin, Okan Bayülgen, Ezgi Mola, Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ, Ahmet Özhan, İlber Ortaylı, Zeynep Bastık, Sevcan Orhan, Acun Ilıcalı ve Cedi Osman kamera karşısına geçerek toplumu aşı olmaya davet etmişti.

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