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    • Magazin
    • 30.08.2021 16:25
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    • 30.08.2021 17:14
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    Masterchef'ten elenen Görkem'in bir de ablası çıktı başımıza kardeşinden ünlü! Görkem Demiral kimdir nereli derken Instagram'da...

    Masterchef 2021'de oldukça sürpriz bir veda yaşandı. Oldukça iddialı bir kadroyla yeni sezona başlayan, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu Masterchef'e ilk haftadan veda eden isim Görkem Demiral oldu. Yarışmanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan 23 yaşındaki yarışmacı enerjisiyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Elenmesiyle herkesi ağlatan Görkem Demiral'ın bir ablası var ki sormayın gitsin. Şu an 200 bine dayanan takipçi sayısıyla kardeşi Görkem'in bile şöhretini gölgede bırakan abla Esra Demiral'ın sosyal medya pozları fena... İşte Demiral kardeşler kimdir, aslen nereli ve Instagram hesaplarına dair merak edilenler.

    Masterchef’ten elenen Görkem’in bir de ablası çıktı

    Masterchef'ten elenen Görkem'in bir de ablası çıktı başımıza kardeşinden ünlü! Görkem Demiral kimdir nereli derken Instagram'da... Masterchef'in ilk vedası gerçekleşti ve yarışmaya veda eden isim, şampiyonluk adaylarından biri olarak da görülen Görkem Demiral oldu. Enerjisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken genç yarışmacı için şimdi hayatında yepyeni bir sayfa açılıyor. Sosyal medyada şöhreti de yakalayan Görkem Demiral hakkında araştırma yapanlar ablasının ünlü olduğunu görünce şaştı kaldı.

    Masterchef eleme gecesi her seferinde büyük bir heyecana ve duygusal boşluğa sebep oluyor. İzleyicilerin merakla beklediği eleme gecesinde elenen isim açıklanırken ki şeflerin ifadesi ise herkesi epey bir korkutmuştu. Yaşanan olaylar öyle de olduğunu gösterdi. Herkesin canını sıkan bir eleme gecesi yaşanırken elenen isim ise Görkem oldu. Şefler ve yarışmacılar çok üzüldü.

    Danilo Şef Hasan ile Görkem arasında neden Hasan'ın tabağının daha iyi olduğunu üzüntülü bir şekilde açıkladı. Yemeğin hazırlanışı, lezzeti ve görünümü açısından kusursuz bir tabağı olduğunu söyleyen Danilo Şef bu anları ise yere bakarak söyledi. Görkem'in elenmesine epey bir üzülen şef bu anlarda ise sosyal medyada çok konuşuldu.

        GÖRKEM DEMİRAL VE ANNESİ

        Görkem'in elenmesinde ise tüm yarışmacılar üzgün bir ifadeyle olayları takip ederken sadece Hamza'nın güler bir tavırla orada yer alması ise sosyal medyada büyük tepki çekti. "Kardeşimle buradan sonrada beraber olacağız" açıklamalarını yapan Hamza'nın moral verme şekli ise çok tartışıldı. Bu esnada ise Görkem'in vedası herkesi oldukça duygulandırdı.

        Öte yandan Görkem Demiral ile birlikte ablası Esra Demiral da şöhreti yakaladı.

        GÖRKEM DEMİRAL, ABLASI ESRA DEMİRAL VE ANNESİ

        Hatta Esra Demiral takipçi sayısı kardeşini çoktan geçti bile. Instagram hesabında birbirinden iddialı pozları bulunan Esra Demiral modellik yapıyor.

        MASTERCHEF GÖRKEM DEMİRAL KİMDİR?

        Görkem Demiral 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen İzmirli olan yarışmacının annesi Faslıdır. Restoran ve otellerde deneyimi olan Demiral, 6 senedir aşçılık yapmaktadır.

        Mesleğini sanat olarak gören Görkem Demiral geçmişte çok sayıda cafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi olmuştur.

        MasterChef'in ilk turunda elleri titremişti ve oldukça heyecanlanmıştı.

            MASTERCHEF TÜRKİYE GÖRKEM DEMİRAL EVLİ Mİ?

            Babasını 2019'da kaybettikten sonra annesi ve kardeşleriyle yaşamaya başlayan Demiral, evli değil. Bir ilişkisinin de olmadığını söyleyen Demiral, sanatıyla hayatta önem verdiği 3 şey için çalışacağını belirtti; aile, başarı ve paylaşım...

            Annesi Faslı olan Görkem'in ablası Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim televizyon programlarına yarışmacı olarak katılan Esra Demiral'dır.

            Başarılı isim Esra Demiral 1995 yılının Haziran ayında İzmir'de Fas'lı bir anne ve İzmir'li bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Celal Bayar Üniversitesi Tarih bölümünde eğitimini tamamlayan Demiral aynı anda da açık öğretimde Sosyoloji bölümünden eğitimini tamamlamıştır. Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi oldukça seven Esra Demiral aynı zamanda da spor ile yakından ilgilenmektedir.

            Baba mesleği olan işletmeciliği de küçük yaşlardan itibaren babasından öğrenip kavrayan Esra Demiral, hem eğitimini devam ettirip hem de işletmecilik yaparak geçimini sağlamıştır. İzmir, Antalya ve İstanbul gibi önemli şehirlerde kısa sürede adından söz ettirip önemli işletmelerde görev yapan başarılı isim halen İzmir'de adından oldukça sık söz ettiren bir kafenin işletilmesinde görev almaktadır.
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            Haberler Magazin Masterchef'ten elenen Görkem'in bir de ablası çıktı başımıza kardeşinden ünlü! Görkem Demiral kimdir nereli derken Instagram'da...
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