Masterchef'ten elenen Görkem'in bir de ablası çıktı başımıza kardeşinden ünlü! Görkem Demiral kimdir nereli derken Instagram'da...

Masterchef eleme gecesi her seferinde büyük bir heyecana ve duygusal boşluğa sebep oluyor. İzleyicilerin merakla beklediği eleme gecesinde elenen isim açıklanırken ki şeflerin ifadesi ise herkesi epey bir korkutmuştu. Yaşanan olaylar öyle de olduğunu gösterdi. Herkesin canını sıkan bir eleme gecesi yaşanırken elenen isim ise Görkem oldu. Şefler ve yarışmacılar çok üzüldü.