Masterchef'ten elenen Görkem'in bir de ablası çıktı başımıza kardeşinden ünlü! Görkem Demiral kimdir nereli derken Instagram'da... Masterchef'in ilk vedası gerçekleşti ve yarışmaya veda eden isim, şampiyonluk adaylarından biri olarak da görülen Görkem Demiral oldu. Enerjisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken genç yarışmacı için şimdi hayatında yepyeni bir sayfa açılıyor. Sosyal medyada şöhreti de yakalayan Görkem Demiral hakkında araştırma yapanlar ablasının ünlü olduğunu görünce şaştı kaldı.
Masterchef eleme gecesi her seferinde büyük bir heyecana ve duygusal boşluğa sebep oluyor. İzleyicilerin merakla beklediği eleme gecesinde elenen isim açıklanırken ki şeflerin ifadesi ise herkesi epey bir korkutmuştu. Yaşanan olaylar öyle de olduğunu gösterdi. Herkesin canını sıkan bir eleme gecesi yaşanırken elenen isim ise Görkem oldu. Şefler ve yarışmacılar çok üzüldü.
Danilo Şef Hasan ile Görkem arasında neden Hasan'ın tabağının daha iyi olduğunu üzüntülü bir şekilde açıkladı. Yemeğin hazırlanışı, lezzeti ve görünümü açısından kusursuz bir tabağı olduğunu söyleyen Danilo Şef bu anları ise yere bakarak söyledi. Görkem'in elenmesine epey bir üzülen şef bu anlarda ise sosyal medyada çok konuşuldu.