'Sen Survivor şampiyonu değilsin, benim' kavgası büyüyor! Barış Murat Yağcı'nın Cemal Can Canseven'e kini bitmedi 'boş yapıyor'... Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak tamamadığı Survivor 2020'nin yankıları hala dinmiyor. Yarışmanın olaylı isimlerinden Barış Murat Yağcı hala Cemal Can Canseven'in hak ederek şampiyon olmadığı konusunda ısrarcı. Yarışma sonrası Nisa Bölükbaşı'yla yaşadığı aşkla adından söz ettiren Barış Murat Yağcı bakın neler söyledi neler...