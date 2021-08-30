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    • Magazin
    • 30.08.2021 13:38
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    • 30.08.2021 13:38
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    'Sen Survivor şampiyonu değilsin, benim' kavgası büyüyor! Barış Murat Yağcı'nın Cemal Can Canseven'e kini bitmedi 'boş yapıyor'

    Survivor 2020 bitti üzerine TV 8'de Survivor 2021 yayınlandı, o da bitti ama 2020'nin kavgası bir türlü bitmek bilmedi. Survivor 2020'yi Cemal Can Canseven, şampiyon olarak tamamlamıştı. Final koltuğunda oturduğu isim ise Barış Murat Yağcı olmuştu. İkilinin finalinden Cemal Can Canseven küçük bir oy farkıyla birinci çıkmıştı ama Barış Murat Yağcı'nın öfkesi dinmek bilmiyor. Daha önce de Cemal Can Canseven'in hak ederek şampiyon olmadığını söyleyen Barış Murat Yağcı yine çok konuşulacak sözlere imzasını attı.

    ’Sen Survivor şampiyonu değilsin, benim’ kavgası büyüyor!

    'Sen Survivor şampiyonu değilsin, benim' kavgası büyüyor! Barış Murat Yağcı'nın Cemal Can Canseven'e kini bitmedi 'boş yapıyor'... Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak tamamadığı Survivor 2020'nin yankıları hala dinmiyor. Yarışmanın olaylı isimlerinden Barış Murat Yağcı hala Cemal Can Canseven'in hak ederek şampiyon olmadığı konusunda ısrarcı. Yarışma sonrası Nisa Bölükbaşı'yla yaşadığı aşkla adından söz ettiren Barış Murat Yağcı bakın neler söyledi neler...

    BARIŞ MURAT YAĞCI SURVİVOR 2020'Yİ UNUTAMIYOR!

    Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak tamamlamış olduğu Survivor'ın 2020 sezonunda ikinci olan Barış Murat Yağcı, dün kendisine Instagram üzerinden yöneltilen "Ben gerçek şampiyonun siz olduğunuzu düşünüyorum." ifadesine verdiği yanıtla gündemde.

    Barış Murat Yağcı kendisine yöneltilen bu soruya şu sözlerle yanıt verdi:

        "Öyle zaten, yıllar sonra da bu böyle olacak. Sessiz kaldıkça, alttan aldıkça bazıları boş yapıyor. Ben efendiliğimi bozmayacağım."

        Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz aylarda çıkarmış olduğu kitabında da kendisinin, şampiyonluğu Cemal Can Canseven'den daha fazla hak ettiğini dile getirmişti.

        Oyuncu Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 yarışmasında ikinciliği yakalamıştı. Yarışmadan sonra da Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde "Her Şeye Rağmen" adlı bir kitap çıkarmıştı.

            Kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin 'survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" ifadelerine yer vererek herkesi şok etti. Yağcı, daha sonra verdiği bir röportajda ise Cemal Can Canseven'in şampiyonluğu hakketmediğini ima etti.

            Hürriyet'e verdiği röportajda ne demek istediği sorulan Barış Murat Yağcı; "Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir 'survivor' değil ki.

            "BAZI ŞEYLER İLGİNÇ GELİYOR"
            Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Magazin 'Sen Survivor şampiyonu değilsin, benim' kavgası büyüyor! Barış Murat Yağcı'nın Cemal Can Canseven'e kini bitmedi 'boş yapıyor'
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