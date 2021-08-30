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    • Magazin
    • 30.08.2021 16:52
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    • 30.08.2021 16:52
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    Acun Ilıcalı'nın gazabı böyle olur Survivor'a gelecekti kapıları kapattı! Onun artık TV 8'de yeri yok çok ağır ifadeler

    Survivor 2021'in bitmesi ve İsmail Balaban'ın şampiyon olmasının hemen ertesi günü Acun Ilıcalı, Survivor All-star 2022 kolları sıvadı. Gelmiş geçmiş en coşkulu sezonu izleyiciyle buluşturmak isteyen TV 8 yarışması için, önceki sezonlara damga vurmuş isimlerle tek tek görülüşülüyor. İşte o isimlerden biri için Survivor kapılarının kapandığı iddia edildi TikTok'ta. Öyle ki Acun Ilıcalı'nın çok sinirlendiği, Survivor'a katılacağı kesinken vazgeçildiği bile yer alıyor iddialar arasında. Peki o yarışmacı kim? İşte Tiktok'ta yer alan o iddianın detayları...

    Onun artık TV 8’de yeri yok çok ağır ifadeler

    Acun Ilıcalı'nın gazabı böyle olur Survivor'a gelecekti kapıları kapattı! Onun artık TV 8'de yeri yok çok ağır ifadeler... Survivor All-Star, 2022'nin ilk günlerinde ekrana gelecek ama tantanası daha şimdiden başladı. Acun Ilıcalı ve ekibi, en güçlü eski ve yeni yarışmacıları, TV 8 ekranlarında kapıştıracak ve hafızalara kazınacak bir sezona imzasını atacak. Ancak Survivor All-star için birbirinden ilginç iddialar ortaya atılmaya başladı. İşte onlardan bir tanesi...

    Survivor All Star için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı All Star için kollarını sıvarken, pandemi döneminde kaybettiği izleyici sayısını tekrar daha da fazla arttırarak geri dönmek istiyor. Özellikle yeni sezonda O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor All Star gibi üç programın sunuculuğunu yapacak olan Acun Ilıcalı'nın sorunsuz oyuncularla devam etmesi bekleniyor.

    Survivor'da ise birçok yarışmacının eski günleri hala hatırlanırken Survivor All Star için o ismin bileti kesildiği öğrenildi. Peki o yarışmacı kim? İşte detaylar haberin devamında yer alıyor.

        Survivor All Star için oyuncu kadrosu yavaş yavaş belirlenirken eski şampiyonların mutlak kadroda olması bekleniyor. Bu süreçte ise eski şampiyonlar ile yoluna devam edecek olan Acun Ilıcalı sezona damga vuran oyuncuları da tekrar kadroya dahil edecek. Fakat öyle bir şey oldu ki, başarılı yarışmacının bileti kesildi. İşte detaylar.

        Survivor'ın mihenk taşlarından birisi olan o yarışmacı için Acun Ilıcalı kararını verdi. Sürekli olarak tartıştığı o yarışmacı ile ilgili ekibiyle görüşme gerçekleştirerek kararını açıklayan Acun Ilıcalı yeni sezonda olmayacağını da bildirdi. Peki o yarışmacı kim?

        Turabi Çamkıran ile sürekli olarak problem yaşayan Acun Ilıcalı'nın TikTok'da çıkan bir görüntü sonrasında ise yeni sezonda yer almayacağı konuşuldu. Bu bilgiler ise sadece iddiadan öteye gitmezken yeni sezon kadrosu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

            1987 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelen Turabi Çamkıran, aslen Kahramanmaraşlıdır. Meslek olarak da terzilik yaparak geçimini sağlayan Turabi Çamkıran, amatör olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmiştir.

            Profesyonel olarak "Muay Thai" yerinde öğrenme isteği ile Tayland'a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.



            Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dans türünü başarı ile yapan Turabi Çamkıran, 2008 yılında "Benimle Dans Eder Misin" adlı yarışmaya katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler'in olduğu "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ardından 2015 yılında Survivor All Star'a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

            "Kertenkele" adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna 52. bölümden itibaren dahil olan Turabi Çamkıran bu dizide Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte rol aldı. 2018 yılında 3. defa Survivor kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran, "3 benim uğurlu sayım, neden 3'te 3 olmasın" sözleriyle ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın gazabı böyle olur Survivor'a gelecekti kapıları kapattı! Onun artık TV 8'de yeri yok çok ağır ifadeler
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