Acun Ilıcalı'nın gazabı böyle olur Survivor'a gelecekti kapıları kapattı! Onun artık TV 8'de yeri yok çok ağır ifadeler... Survivor All-Star, 2022'nin ilk günlerinde ekrana gelecek ama tantanası daha şimdiden başladı. Acun Ilıcalı ve ekibi, en güçlü eski ve yeni yarışmacıları, TV 8 ekranlarında kapıştıracak ve hafızalara kazınacak bir sezona imzasını atacak. Ancak Survivor All-star için birbirinden ilginç iddialar ortaya atılmaya başladı. İşte onlardan bir tanesi...