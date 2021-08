Acun Ilıcalı'nın gazabı böyle olur Survivor'a gelecekti kapıları kapattı! Onun artık TV 8'de yeri yok çok ağır ifadeler

Survivor All Star için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı All Star için kollarını sıvarken, pandemi döneminde kaybettiği izleyici sayısını tekrar daha da fazla arttırarak geri dönmek istiyor. Özellikle yeni sezonda O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor All Star gibi üç programın sunuculuğunu yapacak olan Acun Ilıcalı'nın sorunsuz oyuncularla devam etmesi bekleniyor.