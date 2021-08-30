Acun Ilıcalı'nın gazabı böyle olur Survivor'a gelecekti kapıları kapattı! Onun artık TV 8'de yeri yok çok ağır ifadeler... Survivor All-Star, 2022'nin ilk günlerinde ekrana gelecek ama tantanası daha şimdiden başladı. Acun Ilıcalı ve ekibi, en güçlü eski ve yeni yarışmacıları, TV 8 ekranlarında kapıştıracak ve hafızalara kazınacak bir sezona imzasını atacak. Ancak Survivor All-star için birbirinden ilginç iddialar ortaya atılmaya başladı. İşte onlardan bir tanesi...
Survivor All Star için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı All Star için kollarını sıvarken, pandemi döneminde kaybettiği izleyici sayısını tekrar daha da fazla arttırarak geri dönmek istiyor. Özellikle yeni sezonda O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor All Star gibi üç programın sunuculuğunu yapacak olan Acun Ilıcalı'nın sorunsuz oyuncularla devam etmesi bekleniyor.
Survivor'da ise birçok yarışmacının eski günleri hala hatırlanırken Survivor All Star için o ismin bileti kesildiği öğrenildi. Peki o yarışmacı kim? İşte detaylar haberin devamında yer alıyor.