Kaan Dimili kimdir, kaç yaşındaydı? Kaan Dimili üvey kızı Nazlı Kayı kimdir?

Kaan Dimili kimdir, kaç yaşındaydı? Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftininin düğünü Kaan Dimili'nin ölüm haberiyle ertelendi. Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin kim olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, koronavirüs pandemisi kısıtlamaları biter bitmez düğün planlarında değişiklik yaparak evlenme kararı almıştı. Peki Kaan Dimili kimdir? Kaan Dimili üvey kızı Nazlı Kayı kimdir?
KAAN DİMİLİ KİMDİR?
Gemlik eski Belediye Başkanlarından Nezih Dimili'nin oğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Dimili'nin ağabeyi Av. Kaan Dimili, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mert Dimili, abisi Av. Kaan Dimili'yi ölüm haberi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cenazesinin bugün ikindi namazı sonrasında Asım Kocabıyık Camiinden kaldırılarak Yeni Mezarlıkta toprağa verileceğini duyurdu.
Nazlı Kayı'nın üvey babası olan Kaan Dimili, Dimili Hukuk Bürosu isimli işyerinin sahibiydi. Kalp krizine yenik düşen Kaan Dimili, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu.
NAZLI KAYI KİMDİR?
28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.
Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.