Şarkıcı Doğuş ölümden döndü! Ailesi ile birlikte tekne turuna çıktı az kalsın canından oluyordu

Ailesi ile birlikte tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken az daha canından oluyordu. Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesiyle sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi. Sanatçının doktoru" 1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dedi.
DALIŞTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Eğitmenler kadar, okullarda kullanılan dalış malzemelerinin periyodik bakımlarının yapılması da dalış güvenliği açısından önemli. Dalış kursları kademeli. Bu sertifikasyon sistemine göre farklılık gösterir. Aldığı dalış kursu sonrasında ilk basamak sertifikasını alan dalıcı, federasyonun belirlediği kurallara uymakla yükümlü. Örneğin, belirlenen derinlik aşılmamalı ve dalış liderinin öncülüğünde dalış yapılmalı.
Dalıcılarda, bazen kural ihlaline bağlı üzücü sağlık problemleri gelişebiliyor. Bu problemlerden hayati tehlike yaratan dekompresyon hastalığının (vurgun) tanınması ve tedavisi konusunda bilgi sahibi olunması hayat kurtarabilir. Dekompresyon hastalığı herhangi bir nedenle su yüzeyine ani olarak çıkılmasıyla meydana gelir.