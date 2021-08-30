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    • Magazin
    • 30.08.2021 18:58
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    • 30.08.2021 18:58
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    Fragman yayınlandı! La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni sezon tarihi!

    La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni sezon dizinin izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Netflix’te yayımlanan ve ilk 4 sezonuyla dünyayı kasıp kavuran La Casa de Papel dizisinin 5. sezonu merakla bekleniyor. Netflix tarafından yayımlanan fragmanda ilk 5 bölümle ilgili sahnelere yer verildi. Peki; La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Fragman yayınlandı! La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?

    La Casa de Papel 5.sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni sezon tarihi merakla beklenen konulardan birisi oldu. Tüm dünyada merakla beklenen La Casa de Papel 5. sezonu yoğun şekilde araştırılıyor. Netflix'te ilgiyle takip edilen yapımlardan birisi olan İspanyol dizisinin yeni sezonunun ilk kısmı 5 bölüm şeklinde yayımlanacak. La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlayacak sorusunu cevabı da merak ediliyor.

    LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

    Netflix'in yayınladığı fragmanda yer alan bilgilere göre yeni sezon ilk 5 bölüm 3 Eylül'de yayında olacak. Yayınlandığı ilk sezon büyük bir beğeni toplayan dizide karakterler fenomen hale gelmişti.

    Netflix'den yapılan resmi fragman bilgilendirmesinde "La Casa De Papel: 5. Kısım" ifadeleri kullanıldı.

    Resmi tanıtım videosu 2 gün içerisinde 630 bin izlenme rakamını aşarak Youtube Türkiye'de trend videolar listesinde ilk sıraya yerleşti.

    LA CASA DE PAPEL 5. SEZON HAKKINDA

    Dizinin yaratıcısı Álex Pina daha önce yaptığı açıklamada bunun sebebini dizinin pandemi döneminin ortasında kaleme almaya başladıkları 5. sezonunu yazarken beklentilerin dışına çıkarmaya karar verdiklerini ve ilk kısımla sezon finali hissini yaratmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek açıkladı.

    Pina sözlerine grubu tehlike altına sokmak istediklerini ve ikinci kısımda ise karakterlerin duygusal durumlarına daha fazla ağırlık vermek istediklerinden bahsederek devam etti.

        LA CASA DE PAPEL 5. SEZON KONUSU!

        Çete 100 saatten fazla bir süredir İspanya Merkez Bankası'nda kapalı durumda. İçlerinden birini kaybettikten sonra Lizbon'u kurtarmayı başardılar.

        Profesör, Sierra tarafından yakalandı ve ilk kez bir kaçış planı yok. Tam başka hiçbir şey ters gidemezmiş gibi göründüğünde, sahneye, karşılaştıkları her şeyden çok daha güçlü bir düşman çıkar: ordu. Tarihin en büyük soygunun sonu yaklaşıyor ve bir soygun olarak başlayan şey savaşa dönüşecek.
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