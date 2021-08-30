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    • Magazin
    • 30.08.2021 18:31
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    • 30.08.2021 18:31
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    Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon tanıtımı! Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlıyor?

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon tanıtımı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz 3 sezon boyunca her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Dizinin yeni sezonunda yaşanacak sürpriz gelişmeler nefes kesecek. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlıyor?

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlıyor?

    Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon tanıtımı için geri sayım sürüyor. 3 sezon boyunca ATV'de yayınlanan ve reyting listelerinin zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. yeni sezonunda heyecan dolu gelişmeler ekranlara gelecek. Dizinin 4. sezonunda yaşanacaklara dair tanıtım ATV ekranlarında yayınlanacak. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlıyor?

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon için tarih bilgisi henüz verilmedi. Ancak dizinin Eylül ayının 2. haftasında başlaması bekleniyor.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

    Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır! Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır.

    Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

        Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir. Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!

        Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır! Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar! Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar!
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