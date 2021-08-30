Şarkıcı Kıraç’ın iş kazası! Sahneye çıkarken sendeledi yere düşmekten son anda kurtuldu o anlar sosyal medyaya damga vurdu

Yüzlerce vatandaşla 30 Ağustos coşkusunu yaşayan Kıraç, konsere başlamadan talihsiz bir kaza atlattı.
Koşarak sahneye çıkmak isteyen ünlü şarkıcının merdivende ayağı takıldı.
Yüzlerce vatandaşla 30 Ağustos coşkusunu yaşayan Kıraç, konsere başlamadan talihsiz bir kaza atlattı.
Koşarak sahneye çıkmak isteyen ünlü şarkıcının merdivende ayağı takıldı.
Düşmekten son anda kurtulan şarkıcı, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi sahneye çıkarak konserine devam etti.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!
Kıraç'ın o anlarına ait bir video, sosyal medyaya düştü. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak gündem olan videoya binlerce yorum yapıldı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Nazara geldi", "Allah korumuş", "Hemen şarkıya başlamış, işte profesyonellik" yorumlarında bulundu.