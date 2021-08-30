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    • 30.08.2021 19:25
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    • 30.08.2021 19:29
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    Şarkıcı Kıraç’ın iş kazası! Sahneye çıkarken sendeledi yere düşmekten son anda kurtuldu o anlar sosyal medyaya damga vurdu

    Şarkıcı Kıraç’ın iş kazası! Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Kıraç, sahneye çıkarken zor anlar yaşadı. Sahneye çıkarken sendeleyen ünlü şarkıcı, yere düşmekten son anda kurtuldu. Kıraç, bozuntuya vermeden şarkısına başlasa da o anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...

    Kıraç’ın zor anları! Bir anda sendeledi...

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Kıraç, sahneye çıkarken yere düşmekten son anda kurtuldu.

    Ünlü şarkıcı Kıraç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Metin Oktay Stadı'nda sevenleriyle bir araya geldi.

    Yüzlerce vatandaşla 30 Ağustos coşkusunu yaşayan Kıraç, konsere başlamadan talihsiz bir kaza atlattı.

    Koşarak sahneye çıkmak isteyen ünlü şarkıcının merdivende ayağı takıldı.

        Düşmekten son anda kurtulan şarkıcı, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi sahneye çıkarak konserine devam etti.

        SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!
        Kıraç'ın o anlarına ait bir video, sosyal medyaya düştü. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak gündem olan videoya binlerce yorum yapıldı.

        Sosyal medya kullanıcıları, "Nazara geldi", "Allah korumuş", "Hemen şarkıya başlamış, işte profesyonellik" yorumlarında bulundu.
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