Bu bildiğimiz Hande Erçel mi 'parayı bulunca yeniden doğmuş' Bir de 'Merve Boluğur neden karalar bağladı' dedi Murat Dalkılıç... Şimdilerin aranan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in, yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdiği artık herkesin bildiği bir gerçek. Gerek kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'le yaşadığı aşk gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla her daim olay olan Hande Erçel'in yıllar öncesine ait bazı görüntüleri sosyal medyayı yerinden oynattı. Bir magazin programının sunuculuğunu yapan Hande Erçel'in bozuk diksiyonu ve estetiksiz görüntüleri 'parayı bulunca yeniden doğmuş' yorumları yapıldı.
Son dönemin en çok konuşulan kardeşler onlar, Hande ve Gamze Erçel. Biri rol aldığı dizilerle ve reklam filmleriyle adından söz ettiriyor. Diğeri ise sosyal medyada fırtınalar estiriyor.
Hande Erçel şimdilerde şöhretin tadını doyasıya çıkarıyor. Hem işte hem de aşkta kazanan Hande Erçel, Murat Dalkılıç'tan ayrılır ayrılmaz rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşamaya başlamıştı.