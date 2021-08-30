Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.08.2021 10:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2021 10:50
    ABONE OL

    Bu bildiğimiz Hande Erçel mi 'parayı bulunca yeniden doğmuş' Bir de 'Merve Boluğur neden karalar bağladı' dedi Murat Dalkılıç...

    Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı anılan Erçel bir süre iddiaları reddetse de aşk kısa bir sonra kesinleşmişti. Diğer bir yandan da ablası Gamze Erçel sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Sadece Erçel kardeşler değil, Gamze Erçel'in dünyalar tatlısı kızı Mavi de fenomen. Gözler bu kadar üstlerinde olunca gün geçmiyor ki yeni bir şey çıkmasın haklarında. Onlardan biri de sosyal medyadaki bu video oldu. Bunun Adı Evrim adlı bir sosyal medya hesabında yayınlanan bu görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

    Bu Hande Erçel bildiğimiz Hande Erçel mi?

    Bu bildiğimiz Hande Erçel mi 'parayı bulunca yeniden doğmuş' Bir de 'Merve Boluğur neden karalar bağladı' dedi Murat Dalkılıç... Şimdilerin aranan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in, yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdiği artık herkesin bildiği bir gerçek. Gerek kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'le yaşadığı aşk gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla her daim olay olan Hande Erçel'in yıllar öncesine ait bazı görüntüleri sosyal medyayı yerinden oynattı. Bir magazin programının sunuculuğunu yapan Hande Erçel'in bozuk diksiyonu ve estetiksiz görüntüleri 'parayı bulunca yeniden doğmuş' yorumları yapıldı.

    Son dönemin en çok konuşulan kardeşler onlar, Hande ve Gamze Erçel. Biri rol aldığı dizilerle ve reklam filmleriyle adından söz ettiriyor. Diğeri ise sosyal medyada fırtınalar estiriyor.

    Hande Erçel şimdilerde şöhretin tadını doyasıya çıkarıyor. Hem işte hem de aşkta kazanan Hande Erçel, Murat Dalkılıç'tan ayrılır ayrılmaz rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşamaya başlamıştı.

        Şimdilerde güzelliğiyle baş döndüren Hande Erçel'in estetik harikası olduğunu bilmeyeneniz yoktur. Ancak sosyal medyada yayılan bir video görenleri yine de şaşkına çevirdi.

        Hande Erçel'in magazin programı sunuculuğu yaptığı dönemdeki görüntüleri herkesi şaşırtırken, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur hakkındaki 'Merve Boluğur neden karalar bağladı?' anonsu kaderin cilvesi oalrak yorumlandı.

        İşte o görüntüler...

        Hem Hande Erçel'in hem de ablası Gamze Erçel'in bir takım estetik operasyonlar geçirdiği bilinen bir gerçek.

            Bu videolar sonrası Hande Erçel hakkında sosyal medyada 'parayı bulunca yeniden doğmuş', 'Baya bir kilo vermiş', 'Bence bu hali de gayet güzel şuan ki hali de her türlü güzel bir kız' gibi yorumlar yapıldı.

            Hande Erçel, genç yaşı ve güzelliğiyle çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

            Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri dönmüştür.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Devletin kapılarını FETÖ’cülere açma sözü
            Haberler Magazin Bu bildiğimiz Hande Erçel mi 'parayı bulunca yeniden doğmuş' Bir de 'Merve Boluğur neden karalar bağladı' dedi Murat Dalkılıç...
                SON DAKİKA