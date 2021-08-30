Bu bildiğimiz Hande Erçel mi 'parayı bulunca yeniden doğmuş' Bir de 'Merve Boluğur neden karalar bağladı' dedi Murat Dalkılıç...

Bu videolar sonrası Hande Erçel hakkında sosyal medyada 'parayı bulunca yeniden doğmuş', 'Baya bir kilo vermiş', 'Bence bu hali de gayet güzel şuan ki hali de her türlü güzel bir kız' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel, genç yaşı ve güzelliğiyle çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.