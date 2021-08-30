Acun Ilıcalı üstlerini çizecek Survivor kalça dansı skandalı ifşası 'twerk yaptık yayınlamamış' Aleyna Kalaycıoğlu ve Çalışkan... Survivor yarışmacıları Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan'ın bu itirafları çok konuşulacak cinsten... Survivor'ın ardından, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adlarından söz ettiren, Survivor kankaları Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun bir Youtube kanalında yaptıkları Survivor'daki kalça dansı skandalı bir adan sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu sözler Acun Ilıcalı ve TV 8'in canını sıkacak cinsten...