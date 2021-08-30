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    • Magazin
    • 30.08.2021 10:14
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    • 30.08.2021 10:14
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    Acun Ilıcalı üstlerini çizecek Survivor kalça dansı skandalı ifşası 'twerk yaptık yayınlamamış' Aleyna Kalaycıoğlu ve Çalışkan...

    Survivor 2021 bitti bitmesine ama yankıları bitmek bilmiyor... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'ın son sezonunun şampiyonu İsmail Balaban oldu. Rekabetin üst düzeye ulaştığı Survivor 2021'in pek çok yarışmacısı da şöhret dolu günlerin tadını çıkarıyor. Onların başında da güzel sesiyle adından söz ettiren ve şimdilerde şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu ve yarışmadaki yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan var. Yarışmadan aylar sonra Kalaycıoğlu ile Çalışkan, Survivor günlerine dair pek çok itirafta bulundukları bir video çekip yayınladılar. Ama ne itiraflar... Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan bir araya geldi, olanlar oldu... Youtube kanalı için bir araya gelen ikili, yarışmada Twerk yaptıklarını ancak yayınlanmadığını itiraf etti.

    Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan’dan ilginç sözler!

    Acun Ilıcalı üstlerini çizecek Survivor kalça dansı skandalı ifşası 'twerk yaptık yayınlamamış' Aleyna Kalaycıoğlu ve Çalışkan... Survivor yarışmacıları Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan'ın bu itirafları çok konuşulacak cinsten... Survivor'ın ardından, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adlarından söz ettiren, Survivor kankaları Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun bir Youtube kanalında yaptıkları Survivor'daki kalça dansı skandalı bir adan sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu sözler Acun Ilıcalı ve TV 8'in canını sıkacak cinsten...

    Survivor 2021'de en çok dikkat çeken isimlerin başında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan bir araya geldi. Aleyna Çalışkan'ın Youtube kanalına Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu konuk oldu. Survivor anılarını konuşan ikili ilginç bir açıklama yaptı.

    Bu senede büyük bir heyecana sahne alan Survivor'da yarışma bitiminin ardından yarışmacıların verdiği demeçler Acun Ilıcalı'yı oldukça yakından takip etmesine sebep oluyor. Yarışmada bilinmeyenleri, perde arkasını birçok yarışmacı bu sene ifşa ederken bu olaylar sonrasında ise Acun Ilıcalı neler yapacak merak ediliyor.

        Survivor'da bu sezon RTÜK'ün onayından geçmeyen Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun o görüntüleri çok konuşulacak.

        Survivor'da geride bıraktığımız senenin ardından en fazla konuşulan yarışmacılar arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan bu sene Survivor'da gündeme damga vuran olaylar yaşamışlardı. İkilinin Acun Ilıcalı'dan özür dilemeleri ve yarışmaya devam etmeleri konunun kapanacağı anlamına gelse de yarışma bitiminin ardından gerçekler ortaya çıktı.

        Yakın arkadaşlarının Youtube kanalına konuk olan ikilinin verdiği demeçler ise Acun Ilıcalı'nın epey bir canını sıkacağa benziyor.

            Aleyna Çalışkan ada hayatından bahsederken yaptıklarını açıkladı. Sonrasında ise şu ifadelere yer verdi. "Twerk yaptık, Türk kanalında yayınlanmamış fakat Yunan kanalında yayınlanmış."

            Bu açıklamalar sonrasında şaşkınlığını gizleyemeyen Aleyna Çalışkan "Hiç bir şeyi yayınlamamış" diyerek olayları daha da meraklandırdı.

            Yarışmanın ilk aylarında yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan daha önce de bu konudaki itiraflarıyla dikkat çekmişti. İki yarışmacı o dönem temin ettikleri şeyin bira olduğunu açıklamış ve gündem olmuştu.
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