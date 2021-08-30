Acun Ilıcalı üstlerini çizecek Survivor kalça dansı skandalı ifşası 'twerk yaptık yayınlamamış' Aleyna Kalaycıoğlu ve Çalışkan... Survivor yarışmacıları Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan'ın bu itirafları çok konuşulacak cinsten... Survivor'ın ardından, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adlarından söz ettiren, Survivor kankaları Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun bir Youtube kanalında yaptıkları Survivor'daki kalça dansı skandalı bir adan sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu sözler Acun Ilıcalı ve TV 8'in canını sıkacak cinsten...
Survivor 2021'de en çok dikkat çeken isimlerin başında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan bir araya geldi. Aleyna Çalışkan'ın Youtube kanalına Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu konuk oldu. Survivor anılarını konuşan ikili ilginç bir açıklama yaptı.
Bu senede büyük bir heyecana sahne alan Survivor'da yarışma bitiminin ardından yarışmacıların verdiği demeçler Acun Ilıcalı'yı oldukça yakından takip etmesine sebep oluyor. Yarışmada bilinmeyenleri, perde arkasını birçok yarışmacı bu sene ifşa ederken bu olaylar sonrasında ise Acun Ilıcalı neler yapacak merak ediliyor.