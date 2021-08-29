Beta Berk Bayındır trafik kazası geçirdi, durumu ciddi! Beta Berk Bayındır kimdir, ne oldu?

Son olarak Rooster'ın "Buzlu Kahve" çalışmasına konuk olan rapçi Beta Berk Bayındır hakkında hayranlarına kötü haber geldi. 31 yaşındaki genç sanatçının feci bir trafik kazası geçirdiği şuanda da yoğun bakımda olduğu bilgisi aktarıldı. Yakın arkadaşı ve kendisi gibi rapçi olan Server Uraz, Bayındır hakkında son dakika bilgileri aktardı. Beta Berk Bayındır'ın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uraz hayranlarının merak ettiği soruları yanıtladı. Peki Beta Berk Bayındır kimdir, ne oldu?
BETA BERK BAYINDIR SON DAKİKA HABERLERİ: GENÇ SANATÇIYA NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Rap sanatçısı Beta Berk Bayındır, bir önceki gün ciddi bir trafik kazası geçirdi. Meslektaşı Server Uraz, İnstagram hesabından Bayındır'ın şu an yoğun bakımda olduğunu belirtti.
Uraz, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu söyleyerek Beta Berk Bayındır'ın hastanede yoğun bakımda kaldığını ve ziyaretçi kabul edilmediğini, durumunun ise ciddi olduğunu açıkladı.
BETA BERK BAYINDIR KİMDİR?
Beta Berk Bayındır 9 eylül 1989 İstanbul doğumludur. Asıl adı Berk Bayındır olan sanatçı küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamı ve 1998 yılında ilk kayıtlarını almıştır.
2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane, C7, Adalet isimli demotapelerini almış, müzik hayatını bir süre bu şekilde sürdürmüştür. Yine 2004 yılında ilk underground albümü olan 'A2BT'yi' çıkarmıştır. 2005 yılında 2. albümü olan Cümle Alem'den 250, Çürük Yarınlar'ı müzik severlere sunmuştur.
2008'de Pişti albümü ile asıl çıkışını gerçekleştirmiştir. Ardından Beton, Dokuz, Bu İşte Bir Terslik Var albümlerini müzik severler ile buluşturmuştur. ilk sahne performansını ise 2005 senesinde May Fest ve Khas Fest'te gerçekleştirmiştir. 2009 yılından bu yana Türkiye'de 40'ın üzerinde ile gitmiş ve sayısız konser vermiştir.
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alan Beta, Krem ve Paramparça dizilerinde oynamıştır.
Beta Berk Bayındır'ın bugüne kadar çıkardığı albüm ve yılları, 2016 – Best of Beta, 2014 – Kroşe, 2013 – Deli-Dahi, 2011 – Kulak, 2011 – Kulak Kabartma Tozu, 2010 – Bu işte Bir Terslik Var (Pit10 ile), 2009 – Dokuz, 2008 – Beton (Pit10 ile), 2008 – Pişti, 2008 – Deşifre, 2007 – Hesap mı?, 2006 – Sistem Yalakaları (Deniz Gürzumar ve Batuğ ile), 2006 – Manik Depresif (Batuğ ile), 2005 – Çürük yarınlar, 2005 – Cümle alem, 2004 – A2BT…
Şuanda ise 'Susamam' adı şarkıda Türkiye ile ilgili kısmı seslendiren sanatçı, toplumsal konularla ilgili sorunlara dikkat çekerek ön plana çıkıyor.