Masumlar Apartanı'nda İnci'nin yeri çabuk doldu pabucunu şimdiden dama attı! Farah Zeynep Abdullah gitti Melisa Şenolsun geldi... Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ardından diziye kimin dahil olacağı merakla bekleniyordu. Bu sorunun yanıtı yeni sezona az bir süre kala nihayet yanıt buldu. Farah Zeynep Abdullah'ın yeerini Melisa Şenolsun dolduracak.
Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ardından diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.
MÜJDEYİ INSTAGRAM'DAN VERDİLER
Dizinin yapım şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Melisa Şenolsun'un kadroya dahil olduğu açıklandı. Yapım şirketinin kendisiyle ilgili paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan oyuncu, takipçilerine de müjdeyi vermiş oldu.