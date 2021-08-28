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    • Magazin
    • 28.08.2021 10:11
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    • 28.08.2021 10:11
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    Masumlar Apartanı'nda İnci'nin yeri çabuk doldu pabucunu şimdiden dama attı! Farah Zeynep Abdullah gitti Melisa Şenolsun geldi

    TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan, oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı, geride bıraktığımız sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmuştu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı, çeşitli psikolojik sorunları olan aile bireylerinin hikayesini anlatıyor. dizinin başrolleri arasında 'İnci' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah da vardı ancak Abdullah verdiği sürpriz bir kararla diziden ayrıldı. Yerine kimin geleceği sorusu ise sonunda yanıt buldu. Farah Zeynep Abdullah'ın yerine gelen Melisa Şenolsun, daha şimdiden Abdullah'ın pabucunu dama etti. İşte detaylar.

    Masumlar Apartanı’nda İnci’nin yeri çabuk doldu

    Masumlar Apartanı'nda İnci'nin yeri çabuk doldu pabucunu şimdiden dama attı! Farah Zeynep Abdullah gitti Melisa Şenolsun geldi... Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ardından diziye kimin dahil olacağı merakla bekleniyordu. Bu sorunun yanıtı yeni sezona az bir süre kala nihayet yanıt buldu. Farah Zeynep Abdullah'ın yeerini Melisa Şenolsun dolduracak.

    Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ardından diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.

    MÜJDEYİ INSTAGRAM'DAN VERDİLER

    Dizinin yapım şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Melisa Şenolsun'un kadroya dahil olduğu açıklandı. Yapım şirketinin kendisiyle ilgili paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan oyuncu, takipçilerine de müjdeyi vermiş oldu.

        "HOŞ GELDİN MELİSA ŞENOLSUN"

        Yapım şirketinin Instagram hesabından yapılan paylaşımında "Ve Google aramaları sonunda sonuç verdi! Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'na dahil oldu. Hoş geldin Melisa Şenolsun" denildi.

        MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı.

        İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı.

            Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

            Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum.

            Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor. Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filminde yer alacak.
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