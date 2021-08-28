Masumlar Apartanı'nda İnci'nin yeri çabuk doldu pabucunu şimdiden dama attı! Farah Zeynep Abdullah gitti Melisa Şenolsun geldi

MÜJDEYİ INSTAGRAM'DAN VERDİLER

Dizinin yapım şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Melisa Şenolsun'un kadroya dahil olduğu açıklandı. Yapım şirketinin kendisiyle ilgili paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan oyuncu, takipçilerine de müjdeyi vermiş oldu.