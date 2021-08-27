Masterchef eleme adayları kimdir 27 Ağustos 2021! Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMDİR?

Masterchef'te haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar olimpiyat şampiyonları için yemek hazırlıyorlar. En iyi yemekleri yapan takım dokunulmnazlığın sahibi olacak. Ancak dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

Tunahan, Tahsin, Burcu ve Görkem. Bu akşam 2 isim daha eleme potasına girecek.