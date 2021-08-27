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    • Magazin
    • 27.08.2021 22:08
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    • 27.08.2021 22:08
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    Masterchef eleme adayları kimdir 27 Ağustos 2021! Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

    27 Ağustos Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Masterchef Türkiye’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen programda dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları belli oluyor. Peki; 27 Ağustos Masterchef eleme adayları kimdir? İşte detaylar!

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    Masterchef eleme adayları kimdir 27 Ağustos 2021! Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

    Masterchef eleme adayları kimdir? 27 Ağustos 2021 Masterchef eleme adayları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Yarışmada dokunulmazlık kazanan kişiler belli olurken, her gün eleme adayları da tek tek ortaya çıkıyor. Peki; Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 27 Ağustos Masterchef eleme adayları kimdir? İşte son bölümde yaşananlar!

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMDİR?

    Masterchef'te haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar olimpiyat şampiyonları için yemek hazırlıyorlar. En iyi yemekleri yapan takım dokunulmnazlığın sahibi olacak. Ancak dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

    Tunahan, Tahsin, Burcu ve Görkem. Bu akşam 2 isim daha eleme potasına girecek.

    MİLLİ SPORCULAR KONUK OLDU

    MasterChef Türkiye 2021'de sezonun ilk haftasının heyecanı devam ederken yarışmacılar çok özel misafirlere yemek yapmak için bir araya geldi. Tokyo olimpiyatlarında madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli sporcularımız MasterChef'e konuk oldu.

    MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

    Masterclass oyununun ilk etabında yapılacak yemek belli oldu. Şefler, yarışmacılardan Adana Kebap yapmalarını istedi.

    Bu akşam et kesim teknikleri, et pişirme teknikleri ve kebap üzerine MasterClass verildi. İlk turun yemeği Adana Kebap oldu.Mert, İbrahim, Hamza, Emre, Sergen, Hasan, Tahsin, Görkem ilk turu geçti.

        Sonraki turda ise yarışmacılardan 50 derece pişmiş et yapmalarını istedi.

        Yapılan ölçümler sonrasında en yakın dereceyi tutturan Hasan, Mert, Tahsin, İbrahim son oyuna kalmayı başardı.

        MasterClass'ın final oyununda istenen 70 derecede pişmiş et oldu. Ölçümler sonrasında Hasan'ın eti 67.8, Tahsin'in 68, Mert'in ise 63.6 derece çıktı

        MasterChef MasterClass'ı kazanan isim Tahsin oldu.
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