Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç planları bir başka bahara kaldı! Acun Ilıcalı bunu beklemiyordu Survivor değil Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımı kurulacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe olarak önemli bir adım daha atıyor, UEFA'nın Avrupa'da gelişime en açık alan olarak tespit ettiği, dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgiyle desteklenen, her geçen gün daha da gelişen kadın futbolunda yer alacağımızı ve bu alanda başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı misyon edindiğimizi duyuruyoruz." denildi.