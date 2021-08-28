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    • Magazin
    • 28.08.2021 12:54
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    • 28.08.2021 12:54
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    Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç planları bir başka bahara kaldı! Acun Ilıcalı bunu beklemiyordu Survivor değil Fenerbahçe

    Survivor 2020'nin flaş isimlerinden biri de Aycan Yanaç'tı. Cemal Can Canseven'in şampiyon olduğu sezon hayli olaylı sezonlardan biri olarak tarihe geçmişti. Ünlüler takımın yer alan Aycan Yanaç, beklenmedik bir şekilde adaya veda etmişti. Yarışmada çok yakın arkadaş olduğu Sercan Yıldırım'la iletişimini koparan Aycan Yanaç, şimdilerde futbol kariyerine devam ediyor.. Survivor All-Star için adı geçen Aycan Yanaç son dakika bombasını patlattı ve Acun Ilıcalı'yı reddetti. İşin içindeyse Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe sevdası var.

    Aycan Yanaç’tan kendisini ünlü eden Acun Ilıcalı’ya jet hızında red!

    Survivor Aycan Yanaç'tan kendisini ünlü eden Acun Ilıcalı'ya jet hızında red! Acun Ilıcalı bunu beklemiyordu Fenerbahçe'den... Survivor All-Star'a gitmesi beklenen Aycan Yanaç'tan Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe reddi... Survivor 2020'nin flaş isimlerinden biri olan Aycan Yanaç'ın gelecek sezon TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan, Survivor All-Star 2022 kadrosunda yer alması bekleniyordu ancak yaşanan bir son dakika gelişmesi tüm bu planları bozdu. Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç planları başka bir bahara kaldı.

    Survivor'ın 2020 sezonunda yarışan ve profesyonel futbolculuk kariyerine ALG Spor'da devam eden Aycan Yanaç'ın, Survivor'ın All Star sezonuna katılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

    Fakat Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada kulübün kadın futbol şubesinin açıldığı haberi yer alırken uzun süredir ismi böyle bir proje gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe ile anılan Aycan Yanaç'ın da yeni takımda yer alması bekleniyor.

        Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakan Aycan Yanaç'ın profesyonel futbol kariyerine devam etmesi sebebiyle Survivor All Star'a katılması şu an için 0'a yakın bir ihtimal olarak görülüyor.

        Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımı kurulacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe olarak önemli bir adım daha atıyor, UEFA'nın Avrupa'da gelişime en açık alan olarak tespit ettiği, dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgiyle desteklenen, her geçen gün daha da gelişen kadın futbolunda yer alacağımızı ve bu alanda başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı misyon edindiğimizi duyuruyoruz." denildi.

        AYCAN BİR ANDA GÜNDEME OTURDU

        Fenerbahçe'nin kadın futbol takımı kurduğunu duyurduğu bu açıklamasının ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri, futbolcu ve eski Survivor yarışmacısı olan Aycan Yanaç oldu.

            'F.BAHÇE KADIN FUTBOL TAKIMI AÇSA İLK FUTBOLCU BEN OLURUM'

            Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç: 'Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

            SOSYAL MEDYADA TT OLDU

            Sarı lacivertli ekibin resmi duyurusunun ardından Survivor yarışmasıyla ünlenen Aycan Yanaç, sosyal medyada TT oldu.

            Fenerbahçeli taraftarlar, 'Zamanı geldi Come to Fenerbahçe Aycan Yanaç', 'Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kurulmuş. Aycan Yanaç sahne senin kral' şeklinde yorumlarla Aycan'ın yeni kurulan takıma transfer edilmesi yönünde paylaşımlar yaptı.
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