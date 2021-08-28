Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç planları bir başka bahara kaldı! Acun Ilıcalı bunu beklemiyordu Survivor değil Fenerbahçe

Survivor Aycan Yanaç'tan kendisini ünlü eden Acun Ilıcalı'ya jet hızında red! Acun Ilıcalı bunu beklemiyordu Fenerbahçe'den... Survivor All-Star'a gitmesi beklenen Aycan Yanaç'tan Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe reddi... Survivor 2020'nin flaş isimlerinden biri olan Aycan Yanaç'ın gelecek sezon TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan, Survivor All-Star 2022 kadrosunda yer alması bekleniyordu ancak yaşanan bir son dakika gelişmesi tüm bu planları bozdu. Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç planları başka bir bahara kaldı.
Survivor'ın 2020 sezonunda yarışan ve profesyonel futbolculuk kariyerine ALG Spor'da devam eden Aycan Yanaç'ın, Survivor'ın All Star sezonuna katılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Fakat Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada kulübün kadın futbol şubesinin açıldığı haberi yer alırken uzun süredir ismi böyle bir proje gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe ile anılan Aycan Yanaç'ın da yeni takımda yer alması bekleniyor.