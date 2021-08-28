Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hasta yatağından paylaştı sağlık durumu hakkında bilgi verdi! İşte son hali...

Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın, 21 Ağustos'ta Bodrum'daki evinde rahatsızlanmış ve akciğerinde yaşadığı ağrı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Vücudunda enfeksiyon tespit edilen oyuncunun, daha sonra tansiyon ve yüksek ateş şikayetleri olduğu da belirtilmişti.
Sepsis nedeniyle tansiyonu tehlikeli derecede düşük olan ve ateşi 42 dereceye çıkan Filiz Akın, yoğun bakıma alınmış ve oyuncunun midesine tüp takılmıştı.
Filiz Akın'ın tatil için Miami'de bulunan oğlu İlker İnanoğlu ise sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul'a dönmüştü.
Üç gün yoğun bakımda tedavi gören Filiz Akın'dan haber geldi. Sosyal medya hesabında hasta yatağında çekilen videosunu yayınlayan Akın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.