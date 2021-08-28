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    • Magazin
    • 28.08.2021 20:17
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    • 28.08.2021 20:28
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    Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hasta yatağından paylaştı sağlık durumu hakkında bilgi verdi! İşte son hali...

    Yeşilçam yıldızı Filiz Akın, geçen günlerde geçirdiği akciğer rahatsızlığının ardından 42 derece ateşle hastaneye kaldırılmıştı. 78 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hasta yatağında çekilen bir videosunu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşan Akın, tedavisini üstlenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İşte Filiz Akın’ın o paylaşımı...

    Filiz Akın hasta yatağından paylaştı!

    Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın, 21 Ağustos'ta Bodrum'daki evinde rahatsızlanmış ve akciğerinde yaşadığı ağrı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Vücudunda enfeksiyon tespit edilen oyuncunun, daha sonra tansiyon ve yüksek ateş şikayetleri olduğu da belirtilmişti.

    Sepsis nedeniyle tansiyonu tehlikeli derecede düşük olan ve ateşi 42 dereceye çıkan Filiz Akın, yoğun bakıma alınmış ve oyuncunun midesine tüp takılmıştı.

    Filiz Akın'ın tatil için Miami'de bulunan oğlu İlker İnanoğlu ise sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul'a dönmüştü.

    Üç gün yoğun bakımda tedavi gören Filiz Akın'dan haber geldi. Sosyal medya hesabında hasta yatağında çekilen videosunu yayınlayan Akın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

        Akın, şu ifadeleri kullandı: "Bende bu sağlık meleklerinin gayreti ile iyileşmede bir hızlanma var. Daha önce bilseymişim keşke bu ekibi... O sıcaklarda bir saat süren ve araba tuttuğu için o sıkıntılı duruma girmeden belki de ateş komasına girmeden daha hızlanırdı tedavi...

        Gene de şükür. Başta Fatih Çakır olmak üzere Burçak Uzuntaş, Gamze Sarıkaya'ya çok teşekkür ediyorum. Evde tahlil için kan almaktan tutun da ileri derecede hasta bakımına kadar her türlü hizmeti verebiliyorlar. Kimsenin sağlık sorunu yaşamaması dileğiyle olabildiğince iyi hafta sonu diliyorum…"

        NE OLMUŞTU?
        Hayranlarını korkutan Filiz Akın, taburcu edildikten sonra sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı: "sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Akın, şunları yazdı: "Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan' demiştim. Burada, ikinci kere Bodrum'daki hastaneye getirilmişim.

            Tansiyon tehlikeli derecede düşük, ateş 42. Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, koronavirüs kadar ölümcül olan, baştan ayağa kadar iltihapla kişiyi ele geçirerek, yok eden bakteriden daha hızlı bir şekilde tedavi yüklemesi yapan başta Doç. Dr. Bülent Yardımcı, Kardiyolog Dr. Nejat Sönmez'e, yoğun bakım melekleri Banu, Arzum, kritik durumda tedavimi için dikkatle yanımdan neredeyse ayrılmayan Acil Servis hemşirelerine, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim."

            SEPSİS NEDİR?
            Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir.

            Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar.

                Devam eden sepsis daha ağırlaşarak septik şoka ilerlerse, bireyin tansiyonu, yani kan basıncı önemli ölçüde düşer. Bu da bireyin ölümüne yol açabilir.
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