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    • Magazin
    • 27.08.2021 10:51
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    • 27.08.2021 10:51
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    Masterchef Mert Yılmaz'ın sevgilisi ortaya çıktı 'kendimi ona ispatlamam lazım' Öyle sakin olduğuna bakmayın Instagram'a bakın

    TV 8 ekranlarında kavgalarla başladı Masterchef... Sosyal medya yorumlarına göre henüz geçen sezonki tadı veremese de bazı isimler, izleyicinin gözünde sivrilmeye başladı bile. Onlardan biri de Mert Yılmaz oldu. Elemelere sarı saçlarıyla gelen ve şeflerin de diline doladığı 30 yaşındaki Mert Yılmaz, tekrar geldiğinde ise herkesi şoke etmişti. Saçlarını kestiren Mert Yılmaz'ı şefler bile tanıyamamıştı. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken Mert Yılmaz çok uzun süredir mutfaktan uzak kaldığını ve o süreden sonra ilk kez bıçağı burada elini aldığını, kendisini hayat arkadaşına kanıtlaması gerektiğini söylemişti. Bu sözler sonrasında Mert Yılmaz'ın sevgilisi merak konusu oldu. Öte yandan Mert Yılmaz Instagram'da, yarışmadıki halinden başka bir profil çiziyor. Masterchef Mert kimdir sorusunun cevabı tüm detaylarıyla haberimizde...

    Masterchef Mert’in sevgilisi sonunda ortaya çıktı

    Masterchef Mert'in sevgilisi sonunda ortaya çıktı 'kendimi ona ispatlamam lazım' demişti! Instagram haliyle bu halinin alakası yok... Türkiye'nin en iyi şefinin seçildiği yemek yarışma programı Masterchef'in elemelerinden bu yana hakkında en çok detay merak edilen isimlerin başında Mert Yılmaz geliyor. Sarı saçlarıyla ilk kez ekranlara gelen Mert Yılmaz sonrasında yaptığı imaj değişikliğiyle ağızları açık bırakmıştı. Dünyanın pek çok yerini gezen Mert Yılmaz hakkında tüm detaylar haberimizde...

    MasterChef yeni bölümüyle TV8 ekranlarında seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Mert Yılmaz, ekranların en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef'in ana kadrosunda devam etmek için yayınlanan her yeni bölümde en iyi tabağı çıkarmaya çalışıyor.

    Mert Yılmaz, 30 yaşında ve Aslen Bolu Mengenlidir. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, catering firmasında aşçılık yapmıştır. Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş. İlk turda şaç rengiyle dikkat çeken yarışmacı sonrasında değiştirdiği imajıyla herkesi şaşırtmıştı.

        8 Aralık 1991 doğumlu Mert Yılmaz 30 yaşında. Bolulu Yılmaz 2005 ile 2009 yılları arasında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde lise eğitimini bitirdi.

        Stajlarını ise sırasıyla; İstanbul'daki Divan ve Conrad Oteli'nde yapmasının ardından profesyonel iş hayatına adım attı.

        Stajların bitmesinin ardından iş hayatına giren Yılmaz a 3 ay Gina'da, 2 yıl da Zuma Restoran'da çalıştı.

            Mert Yılmaz Instagram'da "chefmert" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

            Yarışmada oldukça sakin bir profil çizen Mert Yılmaz, yaklaşık 8 yılında ardında ilk kez Masterchef sayesinde mutfağa girdiğini açıklamıştı.

            Jüri üyesi Şef Somer Sivrioğlu'nun 'kendini kanıtlamak istediğin birileri var mı?' sorusuna ise 'evet var bir hayat arkadaşım var' demişti.

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                Haberler Magazin Masterchef Mert Yılmaz'ın sevgilisi ortaya çıktı 'kendimi ona ispatlamam lazım' Öyle sakin olduğuna bakmayın Instagram'a bakın
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