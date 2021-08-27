Masterchef Mert Yılmaz'ın sevgilisi ortaya çıktı 'kendimi ona ispatlamam lazım' Öyle sakin olduğuna bakmayın Instagram'a bakın

Masterchef Mert'in sevgilisi sonunda ortaya çıktı 'kendimi ona ispatlamam lazım' demişti! Instagram haliyle bu halinin alakası yok... Türkiye'nin en iyi şefinin seçildiği yemek yarışma programı Masterchef'in elemelerinden bu yana hakkında en çok detay merak edilen isimlerin başında Mert Yılmaz geliyor. Sarı saçlarıyla ilk kez ekranlara gelen Mert Yılmaz sonrasında yaptığı imaj değişikliğiyle ağızları açık bırakmıştı. Dünyanın pek çok yerini gezen Mert Yılmaz hakkında tüm detaylar haberimizde...