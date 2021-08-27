Arka Sokaklar'dan ayrıldı kendinden geçti Zeliş'ten bikini şov! Tecavüz sahneleri yürek yakmıştı Yüsra Geyik hayran bıraktırıyor... Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sezon finalinde uzun süredir rol aldığı dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Geyik, diziden ayrılır ayrılmaz ise soluğu tatilde aldı. Sosyal medyada bikinili pozlar paylaşan Geyik, takipçilerini mest etmeye devam ediyor. İşte Yüsra Geyik'in o pozları...
Kanal D ekranlarında 2006 yılından beri yayımlanan Arka Sokaklar dizisine daha çocukken giren Yüsra Geyik, 15.yılını tamamlamasının ardından diziye veda etmişti. Adeta oyunculuk kariyerini bu dizide geçiren Geyik, uzun bir tatile çıktı. Tatilden bikinili pozlar paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinin nefesini kesiyor.
YÜSRA GEYİK KUSURSUZ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ
Arka Sokaklar dizisine daha çocukken giren, Hüsnü Çoban ile Suat Çoban'ın en büyük çocuklarına hayat veren Yüsra Geyik, adeta dizide büyüdü. Şimdilerde çok güzel bir kadın olan Geyik, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.