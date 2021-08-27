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    • Magazin
    • 27.08.2021 10:05
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    • 27.08.2021 10:05
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    Arka Sokaklar'dan ayrıldı kendinden geçti Zeliş'ten bikini şov! Tecavüz sahneleri yürek yakmıştı Yüsra Geyik hayran bıraktırıyor

    Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sezon finalinde uzun süredir rol aldığı dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Geyik, diziden ayrılır ayrılmaz ise soluğu tatilde aldı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde bikinisiyle objektif karşısına geçen Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı. Sınırları zorlayan Yüsra Geyik'in önümüzdeki sezon ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

    Yüsra Geyik bikini pozlarıyla mest ediyor

    Arka Sokaklar'dan ayrıldı kendinden geçti Zeliş'ten bikini şov! Tecavüz sahneleri yürek yakmıştı Yüsra Geyik hayran bıraktırıyor... Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sezon finalinde uzun süredir rol aldığı dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Geyik, diziden ayrılır ayrılmaz ise soluğu tatilde aldı. Sosyal medyada bikinili pozlar paylaşan Geyik, takipçilerini mest etmeye devam ediyor. İşte Yüsra Geyik'in o pozları...

    Kanal D ekranlarında 2006 yılından beri yayımlanan Arka Sokaklar dizisine daha çocukken giren Yüsra Geyik, 15.yılını tamamlamasının ardından diziye veda etmişti. Adeta oyunculuk kariyerini bu dizide geçiren Geyik, uzun bir tatile çıktı. Tatilden bikinili pozlar paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinin nefesini kesiyor.

    YÜSRA GEYİK KUSURSUZ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

    Arka Sokaklar dizisine daha çocukken giren, Hüsnü Çoban ile Suat Çoban'ın en büyük çocuklarına hayat veren Yüsra Geyik, adeta dizide büyüdü. Şimdilerde çok güzel bir kadın olan Geyik, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

        368 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu son olarak bikinili pozlarıyla nefes kesti.

        YÜSRA GEYİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

        Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.

            2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Zeliş karakterini canlandırdı. 15 yılın ardından, güzel oyuncu diziye veda etti.

            BİR DÖNEM ADI OZAN GÜVEN İLE AŞK DEDİKODULARINA KARIŞMIŞTI

            Ünlü oyuncu Ozan Güven ile "Arka Sokaklar" dizisinde "Hüsnü Çoban"ın kızı "Zeliş" olarak tanınan Yüsra Geyik'in aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

            Güven ile Geyik'in Kadıköy'de el ele bir ayakkabı mağazasına girdikleri konuşulmuştu. Oyuncu Ozan Güven ve Yüsra Geyik, birlikte rol aldıkları 'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında görüntülenmişti.

                Yan yana gelmeyen ikiliden mekanı önce terk eden isim Ozan Güven olmuştu. Ozan Güven ile ilişkisi hakkındaki sorulara güzel oyuncu, "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" diyerek topu Ozan Güven'e atmıştı.
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                Haberler Magazin Arka Sokaklar'dan ayrıldı kendinden geçti Zeliş'ten bikini şov! Tecavüz sahneleri yürek yakmıştı Yüsra Geyik hayran bıraktırıyor
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