Arka Sokaklar'dan ayrıldı kendinden geçti Zeliş'ten bikini şov! Tecavüz sahneleri yürek yakmıştı Yüsra Geyik hayran bıraktırıyor

YÜSRA GEYİK KUSURSUZ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Arka Sokaklar dizisine daha çocukken giren, Hüsnü Çoban ile Suat Çoban'ın en büyük çocuklarına hayat veren Yüsra Geyik, adeta dizide büyüdü. Şimdilerde çok güzel bir kadın olan Geyik, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.