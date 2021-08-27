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    • Magazin
    • 27.08.2021 12:34
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    • 27.08.2021 12:34
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    Masterchef evlerinde neler oluyor Mehmet Yalçınkaya her şeyi kenara bıraktı bir bir anlattı! Tam 8 erkek bir odada...

    TV 8'de yayınlanan yemek yarışması Masterchef Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu önderliğinde devam ediyor. Masterchef'te geçtiğimiz yıl, yeni bir uygulamaya geçilmiş, pandemi nedeniyle yarışmacılar erkek ve kadınlar için hazırlanan evlere yerleştirilmişti. Bu uygulama bu sezonda da devam ediyor. Olay bu evlerden birinde patlak verdi. Şefler yarışmacalar 'evlere alışıp alışmadıklarını' sordu ve gerisi çorap söküşü gibi geldi. İşte detaylar...

    Masterchef evlerinde neler oluyor ?

    Masterchef evlerinde neler oluyor Mehmet Yalçınkaya her şeyi kenara bıraktı bir bir anlattı! Tam 8 erkek bir odada... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef, Türkiye'nin yeni Masterchef'ini arıyor. Rekabetin ilk haftalardan üst düzeye ulaştığı yarışmada yarışmacılar, kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 farklı evde konuk ediliyor. Pandemi nedeniyle geçilen bu uygulama ortaya bakın ne sonuçlar çıkarmış...

    Masterchef'te gün geçmiyor ki, yeni olaylar gündeme gelmesin. Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in kaynattığı erkekler evi muhabbeti ve yarışmacıların konuşmaları herkesi şaşkına çevirdi.

    Masterchef hayranları Twitter'da, Instagram'da resmen olayı yorum yağmuruna boğdu. Masterchef ile ilgili açılan magazin sayfalarında da sık sık bu konuya yer verildi. Peki, nedir bu erkekler evi olayı?

        Masterchef'te son bölümde ortaya çıkan geyik muhabbeti herkesi güldürdü. Sosyal medya o anlarda çalkalanırken; Twitter'da olay gündem haline geldi. Somer Şef; yarışmacılara kaldıkları evleri sorarken, yarışmacıya kaç oda olduğu ve kaç kişi kaldığını sordu.

        Yarışmacı 4 oda olduğunu söyledi. Devamında Somer Şef, her odada kaç kişi kaldığını sordu.

        Yarışmacı ise 2'şerli kaldıklarını belirtti. Oradan "8" diye bağıran Danilo Şef gülmeye başlarken; diğer şefler ve yarışmacılar da gülmeye başladı.

            Mehmet Şef, bunların odayı şuan ben tahmin ediyorum dedi ve herkesi krize sokacak o cümleleri kurmaya başladı.

            Bunların odayı şuan ben tahmin ediyorum diyen Mehmet Şef; "vallahi diyorum" diyerek ince bir gülüş atarken o sırada Danilo Şef hala gülmeye devam ediyordu.

            "Şuanda bekar evinden bir farkı varsa hiçbir şey bilmiyorum" diyen Mehmet Şef; özellikle +25 - 30 yaş izleyicilere anılarını hatırlattı.
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            Haberler Magazin Masterchef evlerinde neler oluyor Mehmet Yalçınkaya her şeyi kenara bıraktı bir bir anlattı! Tam 8 erkek bir odada...
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