Masterchef evlerinde neler oluyor Mehmet Yalçınkaya her şeyi kenara bıraktı bir bir anlattı! Tam 8 erkek bir odada... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef, Türkiye'nin yeni Masterchef'ini arıyor. Rekabetin ilk haftalardan üst düzeye ulaştığı yarışmada yarışmacılar, kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 farklı evde konuk ediliyor. Pandemi nedeniyle geçilen bu uygulama ortaya bakın ne sonuçlar çıkarmış...