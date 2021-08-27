27 Ağustos Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta bir kişi altınların sahibi olurken, bir yarışmacı ise veda ediyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan programın sunuculuğunu Demet Akalın yapıyor. Peki; 27 Ağustos 2021 Gelinim Mutfakta kim kazandı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? (27 AĞUSTOS)
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta da birinci ve elenen isim bugün açıklandı.
Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını hak eden gelin "Yağnur" oldu.
Haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi yine "Yağnur" oldu. Haftanın elenen gelin adayı da "Ebru" oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL?
Yağnur İşçiler: 94
Yaren Maden: 71
Ebru Karabacak: 57
Aslıhan Yiğit: 75