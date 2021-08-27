27 Ağustos Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta bir kişi altınların sahibi olurken, bir yarışmacı ise veda ediyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan programın sunuculuğunu Demet Akalın yapıyor. Peki; 27 Ağustos 2021 Gelinim Mutfakta kim kazandı?