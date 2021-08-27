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    • Magazin
    • 27.08.2021 16:10
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    • 27.08.2021 16:10
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    27 Ağustos Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? 27 Ağustos Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da her Cuma günü final heyecanı yaşanıyor. Yarışmada gelinler en iyi yapmak için yarışırken, kaynanalar da yemekleri puanladı. Peki; 27 Ağustos Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu…

    takvim.com.tr
    27 Ağustos Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? Gelinim Mutfakta kim elendi?

    27 Ağustos Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta bir kişi altınların sahibi olurken, bir yarışmacı ise veda ediyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan programın sunuculuğunu Demet Akalın yapıyor. Peki; 27 Ağustos 2021 Gelinim Mutfakta kim kazandı?

    GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? (27 AĞUSTOS)

    Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta da birinci ve elenen isim bugün açıklandı.

    Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını hak eden gelin "Yağnur" oldu.

    Haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi yine "Yağnur" oldu. Haftanın elenen gelin adayı da "Ebru" oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL?

    Yağnur İşçiler: 94

    Yaren Maden: 71

    Ebru Karabacak: 57

    Aslıhan Yiğit: 75

        GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.

        Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.
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